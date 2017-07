Lavrov nechápe, prečo sa rieši stretnutie Trumpovho syna s ruskou právničkou

Lavrov zopakoval nedávne vyjadrenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že celý rozruch okolo inkriminovaného stretnutia vyvoláva „niekto, kto by chcel zmeniť výsledky volieb“ amerického prezidenta.

Ku kauze sa v stredu vyjadril aj Putinov hovorca Dmitrij Peskov, ktorý vyhlásil, že Kremeľ nemá s Veseľnickou vôbec nič spoločné, a tiež v tejto veci nikdy nekomunikoval s azerbajdžanským developerom Arasom Agalarovom, ktorý bol podľa e-mailov zverejnených Trumpom juniorom iniciátorom odovzdania materiálov o Clintonovej Američanom.

Samotná Veseľnická tiež tvrdí, že s ruskou vládou nemá nič spoločné. To je však podľa amerických médií ťažko predstaviteľné, keďže je právnou zástupkyňou viacerých ruských firiem, ktoré sú na zozname západných sankcií a jej pracovnou náplňou je presviedčať predstaviteľov západných krajín, aby sankcie zrušili.

Informácie o stretnutí s Veseľnickou, ktoré sa konalo tesne po tom, ako Trump získal nomináciu Republikánskej strany do súboja o post prezidenta, priniesol cez víkend ako prvý americký denník The New York Times.

Na stretnutí boli za americkú stranu prítomní Trumpov najstarší syn, zať Jared Kushner a vtedajší šéf prezidentskej kampane Paul Manafort, politický stratég, ktorý bol v minulosti okrem iného šéfom volebného štábu neskoršieho proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča.

Trump junior sa v utorok rozhodol pre nečakaný krok, keď zverejnil na svojom twitterovom účte kompletnú e-mailovú komunikáciu, ktorá stretnutiu predchádzala. Maily si nepísal priamo s ruskou právničkou, ale s britským hudobným publicistom Robom Goldstoneom. Práve on bol podľa aktuálnych informácií v centre snáh prepojiť Trumpov volebný tím s ľuďmi z okolia Kremľa.

V e-mailoch, ktoré zverejnil Donald Trump mladší, píše Goldstone o materiáloch na Clintonovú, ktorých odovzdanie do rúk Trumpovcom bude podľa neho „súčasťou podpory pre pána Trumpa zo strany Ruska a jeho vlády“.

„Mali by byť pre Vášho otca veľmi užitočné,“ píše o dokumentoch Goldstone. „Ak je to to, o čom hovoríte, potom veľmi rád, špeciálne neskôr počas leta,“ odpísal mu Trump junior na začiatku júna. Maily zverejnil podľa vlastných slov „v snahe byť úplne transparentný.“ Podľa neho je úplne normálne, keď členovia volebných tímov hľadajú poškodzujúce informácie o protivníkoch.