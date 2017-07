Putin by radšej v Bielom dome videl Clintonovú, vyhlásil Trump

Ruský prezident Vladimir Putin by bol spokojnejší, keby minuloročné prezidentské voľby v USA vyhrala Hillary Clintonová. V rozhovore pre americkú kresťansky orientovanú televíziu CBN to povedal prezident Donald Trump.

Jeho nedávna schôdzka s kremeľským vodcom v Hamburgu bola „excelentné“. Trump nepriamo reagoval na prebiehajúce vyšetrovanie aféry okolo údajného ruského vplyvu na výsledok amerických prezidentských volieb.

Kongres, FBI aj ministerstvo spravodlivosti vyšetrujú podozrenie, že Moskva sa snažila zasiahnuť do volieb v neprospech Clintonovej. Kompromitujúce dokumenty o Trumpovej protikandidátke údajne zháňal prezidentov najstarší syn Donald junior.

Prezident vidí rozdiely v cieľoch ruskej a americkej politiky. V Bielom dome by vraj Putin radšej videl Clintonovú než Trumpa, ktorý posilňuje armádu a snaží sa konkurovať Rusku vo vývoze energetických surovín.

„Keby vyhrala Hillary, armádu by zdecimovala a naša energia by bola oveľa drahšia. Prečo by ma mal mať Putin rád? Od prvého dňa stojím o silnú armádu, to nerád vidí,“ konštatoval americký prezident.

Jeho stretnutie v Hamburgu s Putinom na summite G20 bolo produktívne a „excelentné“, hlavne vďaka dohode o prímerí na juhu Sýrie. „Vychádzali sme veľmi, veľmi dobre. My sme ohromne mocná jadrová mocnosť, oni tiež. Nemá zmysel nemať nejaké vzťahy,“ poznamenal šéf Bieleho domu.

„Je mnoho iných prípadov, kde spolupráca môže byť veľmi prospešná. Je potrebné nadviazať dialóg, potrebujeme dialóg s každým,“ dodal Trump.