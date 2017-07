Šejk Abdalláh priznal chyby v boji proti terorizmu

Podľa neho Dauha musí urobiť ešte veľa krokov v snahe zmeniť názor okolitých krajín na jej politiku podpory „určitých hlasov, ktoré vyzývajú na násilie a nenávisť“.

„Naše krajiny (Saudská Arábia, Egypt Bahrajn, SAE – pozn. red.) majú veľký záujem na tom, aby sa Katar vydal touto cestou,“ vyhlásil v súvislosti s očakávanými krokmi Kataru šejk, ktorý v stredu rokoval so slovenským rezortným kolegom Miroslavom Lajčákom a následne ho prijal aj premiér Robert Fico.

„Nie je ani také dôležité, čo si myslíme my, ale skôr to, aby Katar zmenil svoju politiku v oblasti. Rozhodli sme sa, že budeme nemilosrdní k istým fundamentalis­tickým, teroristickým skupinám a hnutiam. Od Kataru nežiadame nič iné, len to, čo vyžadujeme od seba,“ konštatoval minister SAE. Nezabudol pritom pripomenúť, že „Katar financuje terorizmus a šírenie nenávisti“ a že oblasť zálivu už tým veľa utrpela. „Ak chce byť Katar na našej strane, tak prosím. Ak nie, tak, ako hovoria Arabi, do videnia,“ dodal šejk.

Na otázku Pravdy v súvislosti s bojom proti terorizmu, či si myslí, že Saudská Arábia je v tomto smere „čistá“, ak sú známe jej aktivity napríklad v Líbyi a Sýrii, šejk Abdalláh reagoval: „Nechcel by som to komentovať. Pravdou je, že každá krajina, či už Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt a Bahrajn, USA, alebo aj Európska únia, urobili v minulosti chyby. Napríklad tým, že podporovali mudžahídov v Afganistane a skončilo sa to občianskou vojnou. Stalo sa to napokon aj v Somálsku či Iraku. Deje sa to dnes v Sýrii aj Líbyi.“

V rozhovore s ministrom Lajčákom šejk Abdalláh pripomenul, že konkrétne saudskoarabský Rijád mení celkove svoj pôvodný postoj na „nulovú toleranciu voči terorizmu a extrémizmu“. Ako dodal „ak si začneme vyčítať jednotlivé momenty, tak to nič nevyrieši“. Zároveň pripustil, že v rámci boja proti terorizmu existujú zákony, ktoré majú slabiny. Podľa šejka Abdalláha hlavná je však snaha presadiť nový model boja proti terorizmu. Podľa ministra zahraničia SAE každá krajina by mala bojovať proti terorizmu a extrémizmu. "Spájam ich nie náhodou. Nedokážeme totiž bojovať efektívne proti terorizmu bez boja proti extrémizmu. Terorizmus je výsledkom extrémizmu,“ zdôraznil šejk v Bratislave s tým, že jeho ignorovanie sa napokon vypomstilo aj Európe. Nevytvorila zákony, ktorými by čelila tomuto problému.

V súvislosti so stredajším stretnutím šéfov diplomacií „štvorky“ v Džide s ministrom zahraničia USA Rexom Tillersonom minister SAE konštatoval, že je bez jeho účasti, pretože má dôležité rokovanie na Slovensku. „Požiadal som však kolegu ministra, aby ma zastupoval,“ vysvetlil svoju neprítomnosť. Od samotného rokovania šejk očakával dve možnosti riešenia. Buď sa vraj podarí znížiť napätie, alebo budeme svedkami úsilia vyriešiť problém. Prvý prípad podľa neho nič nerieši, iba odkladá riešenie a problém sa bude prehlbovať.

„Štvorka“ prerušila začiatkom júna s Katarom všetky vzdušné, vodné i pozemné spojenia. Dauha však od začiatku odmieta obvinenie z podpory terorizmu. Navyše, ako informovala agentúra Reuters, Tillerson v utorok za USA podpísal dohodu s Katarom „o boji proti financovaniu terorizmu“. Podľa väčšiny pozorovateľov sa za škandálom v zálive skrývajú „nadštandardné“ vzťahy Dauhy s Teheránom a snaha Rijádu prevziať na Blízkom východe úlohu „strážcu poriadku“.