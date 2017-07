Trump junior by pomoc Ruska privítal

Neznamená to, že Trumpova kampaň s Ruskom spolupracovala. Ale zdá sa, že by jej to neprekážalo.

Naznačujú to emaily najstaršieho syna amerického prezidenta Donalda Trumpa juniora. "Ak je to to, čo hovoríš, milujem to,“ reagoval na elektronickú komunikáciu, v ktorej mu rodinný priateľ a britský hudobný manažér Rob Goldstone sľuboval veľké odhalenie v podobe kompromitujúcich materiálov na volebnú oponentku Hillary Clintonovú. "Je to zjavne mimoriadna a citlivá informácia, je to však súčasť podpory Ruska a vlády pre pána Trumpa,“ napísal Goldstone Trumpovi mladšiemu.

Tieto emaily viedli 9. júna 2016 ku schôdzke s ruskou právničkou Nataliou Veselnickou. Na stretnutí sa zúčastnili Trump junior, jeho švagor Jared Kushner a vtedajší šéf kampane republikánskeho miliardára Paul Manafort.

O schôdzke ako prvý informoval v nedeľu denník New York Times. Trump junior najprv tvrdil, že stretnutie sa týkalo debaty o obnovení adopcií ruských detí Američanmi. Keď však denník kontaktoval Trumpa mladšieho s tým, že má k dispozícii emaily, ktoré naznačujú oveľa viac, miliardársky syn zverejnil komunikáciu s Goldstoneom.

Trump mladší sa asi stretol neformálne aj s inými Rusmi

Trump mladší teraz priznáva, že mohol celú situáciu riešiť inak. Ale pre televíziu Fox News tiež vyhlásil, že stretnutie bolo bezvýznamné a bolo stratou času. Preto o ňom otcovi nepovedal. Uviedol však, že sa asi stretol neformálne aj s inými Rusmi.

Schôdzku s Veselnickou, ktorá odmieta, že by mala k dispozícii nejaké kompromitujúce informácie, pripravil Goldstone, ktorý má kontakty na azerbajdžanskú miliardársku rodinu Agalarovovcov. Emin Agalarov je v postsovietskom priestore populárny spevák. V roku 2013 pripravil s Trumpom videoklip, v ktorom vystúpili účastníčky finále Miss Universe. To sa konalo v Moskve. Hlava rodiny je Aras Agalarov, ktorému v roku 2013 udelil Vladimir Putin vysoké štátne vyznamenanie. Údajné kompromitujúce materiály na Clintonovú, o ktorých Goldstone písal Trumpovi mladšiemu, mali pochádzať zo stretnutia Arasa Agalarova s korunným prokurátorom Ruska. Takáto funkcia v krajine neexistuje. Goldstone však pravdepodobne myslel ruského generálneho prokurátora Jurija Čajku.

Objasniť, ako to bolo s možnými kontaktmi Trumpovej kampane s Moskvou, má na starosti špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller. "Môj syn bol otvorený, transparentný a je nevinný. Je to najväčší politický hon na čarodejnice v histórii. Je to smutné,“ napísal prezident Trump na sociálnej sieti Twitter.

Viacerí ľudia blízki prezidentovi však opakovane klamali alebo zavádzali o svojich kontaktoch s Ruskom. Trump mladší svojou ochotou stretnúť sa Veselnickou ukázal, že by mu bolo jedno, odkiaľ kompromitujúce materiály na Clintonovú pochádzajú. Keby naozaj nejaké získal od ruskej vlády, mohlo by to byť porušenie zákona.

Bezpečnostný expert Max Boot: Republikáni sa zmenili

"Za môjho života sa republikáni zmenili zo strany, ktorá hovorila pán Gorbačov, zhoďte ten múr, na stranu, ktorá hovorí pán Putin, zrušte našich politických oponentov,“ vyhlásil pre televíziu MSNBC bezpečnostný expert Max Boot z Rady pre zahraničné vzťahy, ktorý je dlhoročným republikánom.

"Som šokovaný, že Trump junior zverejnil tieto emaily. Nie som právnik, teda neviem, či porušil nejaký zákon, ale pre jeho otca je to politicky mimoriadne problematické. Trump sa musí sústrediť na riešenie nového škandálu, nie na riadenie krajiny,“ reagoval pre Pravdu Gennady Rudkevich, odborník na medzinárodné vzťahy z Georgijskej vysokej školy. Podľa experta to vyzerá tak, že Trump mladší dúfal, že sa Moskva snažila pomôcť jeho otcovi. "Bol by ochotný použiť dokumenty, o ktorých veril, že môžu pochádzať od ruskej vlády. Neznamená to, samozrejme, že nejaké existujú. Ale svedčí to o jeho ochote byť závislý od podpory ruskej vlády,“ vyhlásil Rudkevich.