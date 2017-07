Americký inžinier cestuje každý deň 6 hodín, aby sa dostal do práce

Curt von Badinski, americký strojný inžinier, cestuje do práce každý deň šesť hodín, pretože cestuje z Los Angeles do Oaklandu.

Podľa informácií BBC vstáva Curt von Badinski každý deň o 05:30 ráno, aby následne 15 minút cestoval na letisko Bob Hope Burbank. Z neho potom absolvuje 90-minútový let do Oaklandu (568 km severne). Curt von Badinski zaplatí mesačný poplatok 2 300 dolárov, vďaka ktorému môže v rámci USA lietať neobmedzene.

Pracuje už počas letu, kde si spolu s podobne naladenými ľuďmi, často zakladateľmi start-upov, vychutnáva príjemnú a ničím nerušenú atmosféru.

Do kancelárie prichádza o 08:30 a odchádza o 17:00. Spätný let do Oaklandu ide o 19:15 a domov príde niečo po 21:00. Napriek obrovskej cestovnej záťaži si tento režim americký inžinier, ktorý je spoluzakladateľom technickej spoločnosti v San Franciscu, pochvaľuje: „Šesťhodinové dochádzanie za prácou ospravedlňujem tým, že som schopný mať všetko, po čom túžim. Teším sa na začiatok každého nového dňa.“