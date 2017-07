Zomrela interpretka piesne sovietskych pionierov

Ruské médiá to oznámili s odvolaním sa na manžela speváčky, huslistu Marka Feldmana. Podľa neho bola jeho manželka pred týždňom hospitalizovaná pre zápal pľúc.

Miansarovová s piesňou „Pusť vsegda…", ktorú pôvodne hodnostári a hudobníci odmietali, vyhrala v roku 1963 pesničkový festival v poľskom Sopote a stala sa doslova hviezdou, až do začiatku 70. rokov, keď upadla do nemilosti. Neskôr bola vyznamenaná titulmi národná umelkyňa a Rádom priateľstva národov. So spevom začínala v zbore v kostole, kde spievala s rodičmi.

Text „Pusť vsegda budet solnce“ pol storočia po výhre v Sopote recitoval český prezident Miloš Zeman na záver svojho prejavu na ruskom veľvyslanectve v Prahe 9. mája 2013. Pieseň spieval aj detský zbor vo Washingtone vtedajšiemu sovietskemu prezidentovi Michailovi Gorbačovovi v júni 1990.