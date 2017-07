Británia predstavila návrh zákona k odluke od EÚ

Okrem iného v právnom predpise stojí, že úniové právo právo stratí nadradenosť nad britskými zákonmi dňom vystúpenia Británie z európskeho bloku, informovala agentúra Reuters. Očakáva sa, že návrh budú prerokúvať na jeseň.

Zákon tiež uvádza, že britská vláda bude mať na nápravu všetkých nedostatkov súvisiacich s prevodom úniového na britské právo čas dva roky po brexite, teda odchodu krajiny z EÚ.

Predstavený zákon, nazvaný Repeal Bill (odvolávací zákon), zrušil zákon o Európskom spoločenstve z roku 1972, ktorým sa Veľká Británia stala členom predchodcu Európskej únie. Zákon zároveň prenesie do britského právneho poriadku platné normy EÚ, ktoré následne bude možné doplniť, prípadne zrušiť.

Hlavným účelom normy je previesť do britského právneho poriadku naraz asi 20-tisíc európskych zákonov, ktoré by následne parlament preskúmal, zachoval, upravil alebo úplne zrušil. Podľa britských odborníkov bude nutné zmeniť približne tisíc európskych noriem. Minister pre brexit David Davis plán predstavil v parlamente na konci marca, do platnosti zákon vstúpi dňom odchodu Británie z Európskej únie.