Čína odmietla medzinárodnú kritiku za smrť disidenta

„Čína je právny štát. Prípad Lioua Siao-poa je súčasťou vnútorných záležitostí Číny,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničia, ktorého citovala agentúra Nová Čína.

Predsedníčka nórskeho Nobelovho výboru Berit Reissová-Andersenová v stredu povedala, že vláda v Pekingu je spoluzodpovedná za predčasnú smrť čínskeho disidenta, básnika a nositeľa Nobelovej ceny za mier.

Zármutok nad skonom disidenta vyjadrili okrem iného generálny tajomník OSN António Guterres či nemecká kancelárka Angela Merkelová alebo americký prezident Donald Trump.

Najznámejší čínsky politický väzeň, ktorý sa inšpiroval československou Chartou 77, zomrel vo veku 61 rokov na zlyhanie organizmu. Trpel rakovinou pečene v konečnom štádiu, pre ktorú bol podmienečne prepustený z väzenia do ošetrenia v nemocnici v meste Šen-jang na severovýchode Číny. Čínske úrady ale neumožnili prevoz na liečbu do zahraničia, ako si želal. Dvaja západní lekári pritom ešte cez víkend uviedli, že Liou do cudziny transportovaný byť môže.

Liou bol prvýkrát uväznený po prodemokratickom proteste na ústrednom pekinskom námestí v roku 1989. Nobelovu cenu získal v roku 2010, kedy si už vo väzení odpykával svoj štvrtý a posledný trest.