Európsky motor chce spoločnú stíhačku

Plán spojiť sily a zdroje pri vývoji európskeho bojového lietadla oznámili francúzsky prezident a nemecká kancelárka po spoločnom zasadnutí oboch vlád v Paríži. „Je to hlboká revolúcia,“ vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej by harmonogram vývoja lietadla mal byť predložený do polovice budúceho roka.

Elyzejský palác neskôr spresnil, že Paríž s Berlínom chcú nahradiť terajšie letky nadzvukových vojenských lietadiel novou generáciou spoločnej európskej stíhačky. Obe krajiny majú totiž v tejto oblasti rozdielnu výzbroj. Nemecko využíva stroje Eurofighter, Francúzsko pre nezhody na tomto projekte viacerých štátov vyvinulo vlastnú stíhačku Rafale. Podľa bezpečnostných analytikov je v budúcnosti z hľadiska vývoja a pre vysoké náklady priestor skôr len pre jeden typ bojového lietadla, v Európe je však okrem Eurofightera a Rafala ešte švédsky Gripen.

Okrem novej stíhačky chcú spolupracovať aj na vývoji novej generácie bojového vrtuľníka Tiger a na novom bojovom systéme, ktorý by podľa analytikov mohol zahŕňať pilotované i bezpilotné prostriedky. Po spoločnom zasadnutí oboch vlád tiež avizovali spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, podpore startupov a pri riešení migrácie.

Prehlbovať chcú spoluprácu vnútri EÚ, a to najmä v eurozóne. „Nemám nič proti rozpočtu eurozóny. Čo sa týka ministra financií (eurozóny), o tom možno hovoriť,“ povedala Merkelová na otázku novinárov, čo si myslí o predchádzajúcich návrhoch francúzskeho prezidenta. „Zhodujeme sa, že eurozóna sa musí stabilizovať a ďalej rozvíjať. Je v našom najväčšom záujme, aby všetky krajiny eurozóny boli silné,“ citoval Merkelovú portál France24. Ako dodala, spoločný rozpočet eurozóny už pred rokmi sama navrhovala, ale neúspešne. Pripomenula však, že zásadné rozhodnutia ešte nemožno čakať, na jeseň sú v Nemecku parlamentné voľby.

Francúzsko a Nemecko, najmä po víťazstve Macrona v prezidentských voľbách, sú opäť považované za motor integrácie EÚ. „Myslím si, že krátko po tom, čo tu nastúpila nová vláda, sme ukázali, že sme pripravení dodať francúzsko-nemeckým vzťahom nový impulz,“ povedala Merkelová. Macron však nehostil len nemeckú kancelárku. Na dvojdňovú návštevu pricestoval do Paríža aj americký prezident Donald Trump s manželkou. Macron ho pozval na oslavy štátneho sviatku dobytia Bastily a pripomenutia stého výročia od rozhodnutia USA vstúpiť do prvej svetovej vojny. Trumpa však okrem oficiálneho programu a rokovania s Macronom čakali aj demonštranti.