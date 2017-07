Trump pripustil, že múr medzi Mexikom a USA nezaberie ani polovicu zo spoločnej hranice

Podľa informácií britského denníka The Independent Trump dodal, že pre niektoré vzdialené oblasti múr nie je potrebný. Celková dĺžka múru by nemala presiahnuť 900 míľ. „Na hranici sú aj hory. Sú tam aj rieky, ktoré sú divoké a kruté. Na týchto miestach ľudia nebudú prekračovať z krajiny do krajiny. Aj napriek tomu budeme potrebovať múr o dĺžke medzi 700 a 900 míľ.“

Trump okrem toho prízvukoval, že je dôležité, aby ľudia, ktorí kontrolujú hranice videli cez múr. Dôvod je prostý: skoré spozorovanie blížiaceho sa nebezpečenstva. Americký prezident tým de facto naznačil, že pôjde skôr o latový plot ako pevný múr.

S touto kontroverznou myšlienkou vyrukoval Trump vo svojej predvolebnej kampani. Už aj tak poriadne naštrbené vzťahy s Mexikom ešte výrazne zhoršil vyhlásením, že náklady na túto stavbu ponesie práve južný sused USA.