Nové sankcie USA proti Rusku viaznu pre Severnú Kóreu

Podľa agentúry Reuters republikáni v snemovni navrhujú, aby zákon o sankciách proti Rusku bol spojený so zákonom postihujúci sankciami Severnú Kóreu. Išlo by vraj o silný politický signál.

Senát sankcie proti Rusku schválil pomerom hlasov 92 ku dvom. Na program hlasovania v Snemovni reprezentantov sa ale ešte nedostal. Proti sankciám sa stavia Biely dom, pretože zákon každé uvoľnenie sankcií prezidentom podmieňuje súhlasom poslancov. S tým Donald Trump nesúhlasí.

Vodca republikánskej väčšiny v Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy v piatok vyhlásil, že postih Severnej Kórey by k protiruskému zákonu mal byť priradený. „Bol by to veľmi silný signál pre celú Ameriku,“ vyhlásil. Demokrati voči tomuto postupu protestujú a tvrdia, že republikáni chcú týmto postupom podporiť výhrady prezidenta a schválenie zdržať.

Zákon o sankciách proti KĽDR už totiž Snemovňa reprezentantov schválila. Stalo sa to tento rok v máji pomerom hlasov 419 ku jednej. Senát sa má zákonom o sankciách proti Severnej Kórei podľa amerických médií zaoberať už čoskoro. Ak sa Snemovňa reprezentantov rozhodne spojiť sankcie voči Moskve so sankciami proti KĽDR, Senát sa vraj rád pripojí.

Protiruské sankcie majú byť namierené na jedincov a firmy spojené s údajnými pokusmi ovplyvniť americké prezidentské voľby. Návrh potvrdzuje predchádzajúce sankcie vyhlásené exekutívnym nariadením bývalého prezidenta Baracka Obamu, zavádza ale aj nové opatrenia v oblastiach ťažby, spracovania kovov a námornej a železničnej dopravy. Sankcie sú podľa senátorov aj reakciou na ruskú agresiu v Sýrii a na Ukrajine.