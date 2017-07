Zrušenie Obamacare prospeje podľa AP mladým a zdravým, poškodí chorých

Republikánsky plán na reformu zdravotného poistenia a nahradenie Obamacare by bol výhodný pre mladých a zdravých Američanov, chudobných a chorých by poškodil.

Napísala v sobotu agentúra AP. Mladým príslušníkom strednej vrstvy by podľa nej ponúkol plán Donalda Trumpa viac poistných možností, ľudia s nižšími príjmami by však na zdravotné poistenie nemuseli dosiahnuť.

Nahradiť program zdravotného poistenia zavedený bývalým prezidentom Barackom Obamom bolo jedným z hlavných bodov kampane jeho nástupca Donalda Trumpa. Návrh republikánskej verzie poistenia v máji prešiel Snemovňou reprezentantov, Senát o ňom ale zatiaľ nehlasoval. Podľa amerických médií nemajú republikáni v hornej snemovni k presadeniu návrhu dosť hlasov. Ak ich zoženú, hlasovať by sa mohlo budúci týždeň, ale výsledok je stále neistý.

V hre je 170 miliónov Američanov

Republikánsky návrh obmedzuje štátne dotácie pre program Medicaid zameraný na podporu sociálne slabých Američanov. Prinútil by tiež amerických zamestnávateľov, aby prestali zdravotné poistenie platiť svojim zamestnancom. Ide o veľké množstvo ľudí, pretože úhradu poistenia ako zamestnanecký benefit využíva 170 miliónov Američanov.

V americkom systéme vo veľkej väčšine nehradí poplatky zdravotného poistenia zamestnanec, ale zamestnávateľ. Náklady zamestnávateľa na poistenie sa objektívne zvyšujú, čo sa premieta do ceny konečnej produkcie. Pretože v ostatných západných krajinách podobný systém neexistuje, sú americké výrobky a služby v medzinárodnej súťaži cenovo znevýhodnené.

Vysoké poistné musia hradiť najmä podniky hutníckeho a automobilového priemyslu USA, kde tradične pôsobia silné odborové organizácie. Zdražovanie výroby vinou tohto systému viedlo k obmedzeniu konkurencieschop­nosti a nakoniec v posledných desaťročiach aj k faktickému úpadku týchto odvetví v USA.

Na Trumpa sa to sype zo všetkých strán

Ak by Kongres zavedené pravidlá zmenil a prinútil zamestnanca postarať sa o vlastné zdravotné poistenie, mnohí z nich by na úhradu poplatkov nemali dosť peňazí. Túto situáciu by zákonodarcovia museli podľa amerických expertov nejakým spôsobom riešiť. Prakticky jediným možným spôsobom sú daňové úľavy individuálnych poistencov. Tie by mala zabezpečiť sľubovaná reforma daňového systému.

Trump sa k nej ale zatiaľ nedostal, pretože schvaľovanie nového systému zdravotného poistenia sa preťahuje. Biely dom navyše rieši problémy okolo údajných stykov Trumpovho volebného tímu s Ruskom.