Teroristi z IS už majú podľa Al-Arabíje náhradu za Bagdádího

Abú Bakra Bagdádího by na čele teroristickej organizácie Islamský štát (IS) mohol nahradiť terajší veliteľ oddielov IS v Líbyi.

Podľa stanice Al-Arabíja sa ako o ďalšom vodcovi IS najčastejšie hovorí o Džaláladdínovi Túnisím.

Islamský štát potvrdil Bagdádího smrť až tento týždeň, Moskva o nej hovorila už v júni.

Iračan Bagdádí sa na verejnosti ukazoval zriedka, najznámejší je zo záberov, na ktorých v roku 2014 z mešity v Mosule vyhlasoval kalifát Islamského štátu na okupovaných územiach severného Iraku a Sýrie.

Islamský štát sa musel po deväťmesačnom boji s irackou armádou stiahnuť z Mosulu a teraz sa snaží udržať v sýrskej Rakke.

Podľa arabských zdrojov organizácia prechádza kritickým obdobím a zostalo jej len málo veliteľov. Najvýznamnejším z nich je Tunis, ktorého skutočné meno je Muhammad bin Salim Ajúní.

Narodil sa v roku 1982 v tuniskej provincii Susa. V 90. rokoch emigroval do Francúzska a pred návratom do Tuniska sa mu podarilo získať francúzske občianstvo. Do rodnej krajiny pricestoval v roku 2011 a odtiaľ sa vydal do Sýrie, kde sa zúčastnil bojov. V roku 2014 sa pripojil k IS, stal sa vysoko postaveným veliteľom a dostal sa do blízkosti Bagdádího.

Po porážkach, ktoré radikáli utrpeli vlani v Líbyi, ho Bagdádí vymenoval „emirom“ IS pre Líbyu. Veril, že Tunis je schopný obrátiť vývoj bojov v Líbyi v prospech IS a nadviazať kontakty s ďalšími radikálnymi organizáciami zo severnej Afriky.

Podľa arabských médií je pravdepodobné, že po stratách v Iraku a Sýrii sa IS bude teraz snažiť rozšíriť svoje pôsobenie práve v Afrike, najmä v Líbyi, poznačenej stále porevolučným chaosom.

Najmä nezaistený juh krajiny poskytuje ideálne útočisko povstaleckým a teroristickým skupinám, ktoré sa tam môžu v kľude preskupiť a cvičiť svojich členov.