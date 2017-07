Známi zosnulého čínskeho disidenta Lioua nemajú spojenie s vdovou

Vdova Lioua Sia bola vidieť na záberoch z pohrebu, ale nehovorila s novinármi a objavila sa len v sprievode príbuzných. Jej manžel, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny, bol koncom júna prepustený z väzenia po diagnostikovaní rakoviny pečene v konečnom štádiu. Vo štvrtok chorobe podľahol.

Po sobotňajšom spopolnení bola urna s popolom vhodená do mora. Podľa čínskych úradov si to tak rodina priala.

„Sme veľmi znepokojení. Na fotografiách sme videli, ako je (Liou Sia) slabá a otrasená. Vyzerala ako najsmutnejší človek na svete. Keby som mal možnosť sa s ňou stretnúť, chcel by som ju potešiť,“ povedal disident a Liov priateľ Chu Ťia.

Liou prejavil želanie odísť liečiť sa do cudziny, ale úrady mu to nepovolili. Jeho priatelia sa domnievajú, že v skutočnosti tak chcel dostať svoju ženu do bezpečia. Krajiny EÚ aj USA márne vyzývajú Peking, aby nechali Liou ženu odísť. Po novom sa k nim pripojila Austrália.

Poetka Liou Sia sa síce neangažuje politicky, ale napriek tomu bola od roku 2010 pod dohľadom úradov. Po sobotňajšom pohrebe, ktorý sa konal v meste Šen-jang, tamojší zástupca povedal, že je Liou Sia voľná. Dodal ale tiež, že prežíva šok zo straty príbuzného a potrebuje pokoj.

Austrálska ministerka zahraničia Julie Bishopová vyzvala čínsku vládu, aby „zrušila všetky cestovné obmedzenia pre Liou ženu a prepustila ju z domáceho väzenia“. Agentúra Reuters k tomu napísala, že Bishopovej vyhlásenie sa v Pekingu nestretne s porozumením a že ministerka vyjadrila svoj názor, aj keď tým môže ohroziť vzťahy s krajinou, ktorá je najväčším obchodným partnerom Austrálie.