V Turecku pre minuloročný puč zatkli ďalších 115 osôb

Polícia zatýkala v provincii Tekirdag, ktorá leží v európskej časti Turecka severozápadne od Istanbulu. Medzi zadržanými sú podľa denníka Hürriyet okrem iného podnikatelia, novinári a pôrodné asistentky. Celkom úrady vydali zatykač na 127 ľudí. Polícii sa podarilo zadržať 115, po zvyšných osobách polícia stále pátra.

Podozriví podľa tureckých úradov používali aplikáciu ByLock, pomocou ktorej údajne komunikujú prívrženci Fethullaha Gülena. Duchovného, ​​ktorý dlhodobo žije v USA, Ankara viní zo zosnovania vlaňajšieho pokusu o prevrat. Podľa Gulena ale puč pripravili ľudia z okolia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a slúžiť mal ako zámienka k upevneniu prezidentovej moci v krajine. Ankara už niekoľkokrát vyzvala Washington, aby jej Gülena vydal.

Tento rok v apríli sa v Turecku uskutočnilo referendum, v ktorom zvíťazili priaznivci prezidenta Erdogana a zástancovia zmeny parlamentného systému na prezidentský. Turecké úrady v súvislosti s pokusom o puč z 15. júla 2016 zadržali už asi 50 tisíc ľudí, vyšetrovaniu ich ale čelilo viac ako 150 tisíc. Zhruba 145 tisíc štátnych zamestnancov, pracovníkov bezpečnostných zložiek a vysokoškolských pedagógov prišlo kvôli údajnému napojeniu na Gülenovo hnutie o prácu.

V sobotu si Turci pripomenuli prvé výročie zmareného puču, pri ktorom bolo 250 ľudí zabitých a vyše 2000 zranených. Manifestácie v uliciach Ankary sa zúčastnil aj Erdogan. V nedeľňajšom prejave potom prezident sľúbil, že strojcom puču „zrazí hlavy“. Zopakoval tiež, že obnoví trest smrti, ak to parlament odhlasuje. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v reakcii na Erdoganov príhovor uviedol, že by si Turecko obnovením najvyššieho trestu zavrelo dvere do Európskej únie.