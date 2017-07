Súčasťou rokovaní o brexite by mal byť aj Corbyn, tvrdí Guy Verhofstadt

Podľa koordinátora Európskeho parlamentu pre brexit Guya Verhofstadta by členom vyjednávacieho tímu Veľkej Británie mal byť aj šéf britských labouristov Jeremy Corbyn.

Pre britský denník The Independent Verhofstadt povedal, že dôvodom pre tento krok sú výsledky nedávnych britských parlamentných volieb, v ktorých Briti de facto odmietli Mayovej tvrdý brexit.

„Brexit je o celej Veľkej Británii. Ovplyvní všetkých britských občanov, ako aj občanov EÚ žijúcich vo Veľkej Británii. Ide o oveľa komplexnejšiu otázku ako vnútorné problémy v jednej politickej strane alebo krátkodobé volebné nastavenie. Myslím si, že na rokovaniach by sa malo zúčastniť viac ľudí s rozmanitejšími názormi. Britskej premiérke Therese Mayovej nebudem dávať rady ohľadom vyjednávania o brexite. To je záležitosť šéfky konzervatívcvov a jej vlády. Avšak doterajšie rokovania boli chaotické. Sme už rok od referenda o brexite a samotné rokovania sa začali iba teraz. To vytvára neistotu, tak u EÚ, Veľkej Británii, ako aj u prostých občanov,“ povedal Verhofstadt.