Chorvátsko bojuje s ničivými požiarmi. Ohrozujú aj osídlené oblasti

Ničivé požiare v Chorvátsku si vyžiadali jednu ľudskú obeť. Starší muž zomrel na následky infarktu, informovala miestna televízia.

V splitsko-dalmáckej oblasti zasahuje 100 hasičských vozidiel, pričom situáciu hasičom sťažuje silný vietor. Podľa chorvátskeho denníka Jutarnji noviny sa v Dalmácii vyskytujú dve desiatky požiarov. Kritická situácia je zatiaľ v oblasti mestečka Srinjine a obcí Gornje a Donje Sitno, kde polícia uzavrela miestne komunikácie asi 15 kilometrov od Splitu.

Nasadenie hasiacich lietadiel v regióne Srinjine, Gornje a Donje Sitno včera znemožnil silný vietor a turbulencie, uviedol zástupca veliteľa hasičského zboru Tomislav Vuko. Popoludní okolo 15:00 SELČ sa ale tri lietadlá mohli do boja s plameňmi zapojiť.

Hasičom sa ešte stále nepodarilo uhasiť požiar pri dedine Šestanovac medzi Makarskou a Splitom, oheň je však pod kontrolou, napísal Jutarnji noviny.

Stovkám hasičov na niektorých miestach pomáha tiež armáda. Podľa chorvátskej štátnej televízie je tomu tak napríklad pri Splite, ku ktorého východnému predmestiu sa oheň blíži. Agentúra HINA uviedla, že v zasiahnutom území sú prerušené dodávky vody a elektrického prúdu a na niektorých miestnych cestách je zastavená prevádzka.

Please pray for Croatia, pray for Dalmatia..

