Rakúskej krajnej pravici vyjedajú hrozienka

"Obe vládnuce strany sa stali akousi FPÖ light. Nie sú úplne rovnaké ako slobodní. Ale celkovo dosť splývajú,“ citovala agentúra Reuters experta na rakúsku politiku Antonina Pelinku.

Zdá sa, že ľudovcom a sociálnym demokratom pomáha, keď preberajú krajnej pravici témy. FPÖ v prieskumoch v máji ešte viedla. Potom však prevzal vedenie ľudovcov minister zahraničných vecí Sebastian Kurz. Podľa Reuters sú jeho vyjadrenia najmä na adresu migrantov tak napravo v politickom spektre, že ho FPÖ dokonca obvinila z plagiátorstva. Konzervatívcov však Kurz v prieskumoch vyniesol pred slobodných.

Ani sociálni demokrati nezostávajú pozadu. Ich minister obrany Hans Peter Doskozil nedávno spôsobil diplomatický škandál, keď vyhlásil, že na hranice s Talianskom pošle 750 vojakov a obrnené transportéry, aby vraj bola krajina pripravená čeliť náporu migrantov. Rím reagoval tým, že si predvolal rakúskeho veľvyslanca. Črtajúcu sa aférku miernil sociálnodemokra­tický kancelár Christian Kern, ktorý vyhlásil, že išlo len o nedorozumenie.

Ale aj šéf rakúskej vlády rád hrá na nacionalistické struny. Najmä v sociálnej oblasti. V minulosti východoeurópske štáty obvinil z toho, že vyvážajú svoju nezamestnanosť do Rakúska. Kern tiež hovoril, že miestne firmy by mali uprednostňovať Rakúšanov, čo by však mohlo byť v rozpore s voľným pohybom pracovníkov v Európskej únii.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky spoločnosti GfK pre denník Kurier sa sociálni demokrati už dostali pred FPÖ. Na prvom mieste by vo voľbách skončili ľudovci s 32 percentami, druhí by boli ľavičiari s 25 percentami a až tretí slobodní, ktorým by hlas odovzdalo 22 percent Rakúšanov.

"Sociálni demokrati a ľudovci sa predbiehajú v tom, kto zoberie slobodným témy. FPÖ na to dopláca a v prieskumoch stráca,“ reagoval pre Reuters Pelinka.

"Obe centristické strany sa posunuli doprava,“ povedal pre Pravdu aj Paul Schmitt, šéf Rakúskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. "Čo sa týka migrácie, európskych záležitostí a integrácie EÚ, sú hlavným konkurentom slobodných ľudovci. Na druhej strane v súvislosti so sociálnou politikou s FPÖ súťažia najmä sociálni demokrati,“ vysvetlil Schmitt.

Rakúska politika je na vládnej úrovni založená na dlhoročnom partnerstve centristických strán. Ľudovci si však už vyskúšali koalíciu so slobodnými, čo v roku 2000 viedlo až k sankciám zo strany EÚ. Teraz by už vstup slobodných do koalície asi málokoho prekvapil. A je jedno, či sa s nimi po októbrových voľbách spoja ľudovci, alebo sociálni demokrati. Rakúska ľavica si dokonca pred niekoľkými týždňami zrušila zákaz spolupráce s FPÖ na vládnej úrovni. Sociálni demokrati si však určili podmienky, za ktorých by do vlády so slobodnými išli. "Stanovili sme si hodnoty a zásady, na základe ktorých budeme spolupracovať s akoukoľvek stranou. Netýka sa to len slobodných. Je to náš všeobecný postoj,“ odpovedal na júnovom stretnutí šéfov vlád Česka, Rakúska a Slovenska Kern na otázku Pravdy o možnej spolupráci so slobodnými.