Poľský prezident Duda pohrozil vládnucej strane vetovaním zákona o najvyššom súde

Tá podľa opozície podriadi doteraz nezávislú justíciu vládnucej strane Právo a spravodlivosť (PiS), z ktorej vzišiel aj Duda. Poslanci PiS však po prezidentovom vyhlásení kontroverzný zákon v prvom čítaní schválili a pokračujú v jeho prerokúvaní; premiérka Beata Szydlová dala najavo, že reformu poľskej justície dokončí.

„Nepodpíšem zákon o najvyššom súde, pokiaľ nebude prijatá mnou predložená zmena zákona o súdnej rade,“ povedal prezident, ktorý až doteraz postupoval v súlade s PiS. Opozícia predpokladá, že vládnuca strana bude prezidentove výhrady viacmenej ignorovať.

Sejm, dolná komora poľského parlamentu, krátko po prezidentovom vyhlásení neprijal opozičný návrh zamietnuť kontroverznú predlohu už v prvom čítaní. Pre odoslanie predlohy do druhého čítania hlasovalo 231 poslancov, proti bolo 213 a dvaja zákonodarcovia sa zdržali. Vzápätí vládna väčšina odhlasovala, že okamžite pristúpi k druhému čítaniu.

„Je to návrh, ktorý vracia vymeriavanie spravodlivosti občanom, a to je program PiS,“ vyhlásila premiérka Beata Szydlová, podľa ktorej v súčasnosti justícia stojí na strane korporácií, a nie na strane obyčajných ľudí. „Poliaci očakávajú spravodlivosť a my ju nastolíme. Napravíme vaše chyby,“ odkázala Szydlová opozícii, obviňujúcej vládu PiS, že vyvádza Poľsko z Európskej únie.

Poliaci opäť protestovali

Dav demonštrantov sa večer zišiel pred prezidentským palácom. Protestoval proti súdnej reforme a od hlavy štátu žiadal, aby nové zákony vetoval. Mnoho ľudí nieslo horiace sviečky a ďalej poľské aj únijné vlajky. „Jeden predseda, jedna strana, jedna viera. Bol stalinizmus, teraz je kačizmus,“ stálo na jednom z transparentov v narážke na faktického vládcu krajiny, predsedu PiS Jaroslawa Kaczyńského, prezývaného Káčer. „Slobodní ľudia, slobodné súdy,“ skandoval dav podľa webu denníka Dziennik. Podobné protesty, pri ktorých ľudia zapaľujú sviečky pred sídlami súdov, sa podľa denníka odohrávajú aj v ďalších poľských mestách. Vo Varšave sa demonštrácie medzitým presunuli od prezidentského paláca k budove parlamentu.

Stavom právneho štátu v Poľsku sa má v stredu zaoberať Európska komisia, a to práve pre návrh zákona, ktorý by de facto podriadil najvyšší súd ministerstvu spravodlivosti.

Zákon dáva väčšiu váhu názoru poslancov

Minulý piatok poľský parlament, v ktorého oboch komorách má PiS väčšinu, schválil zákon o súdnej rade, ktorý pri menovaní sudcov dáva väčšie slovo poslancom. Podľa kritikov nový zákon porušuje ústavnú deľbu moci. Konzervatívci z PiS tiež predložili návrh zákona, ktorý by umožnil vymeniť všetkých sudcov najvyššieho súdu, až na výnimky vybrané ministrom spravodlivosti.

Poľská súdna rada je ústavný orgán s kompetenciami v oblasti predpisov týkajúcich sa súdov, ako aj pri menovaní sudcov, ich kontrole a penzionovaní. PiS už pred časom ovládla ústavný súd a aj z tohto dôvodu sa strana dostala do sporu s Európskou komisiou. Kontroluje tiež prokuratúru.

Európska komisia už s Varšavou vedie „dialóg“ ohľadom stavu právneho štátu v krajine v súvislosti s postupom vlády a PiS voči ústavnému súdu. Postup európskej exekutívy však zatiaľ správanie poľskej vlády neovplyvnil a zdroje z komisie teraz pripúšťajú, že kroky, ktoré mali poľskú stranu prinútiť k prehodnoteniu situácie, boli márne.