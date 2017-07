Alpský ľadovec na 75 rokov pochoval manželský pár, ich telá teraz našli

Rodičia siedmich detí vyrazili 15. augusta 1942 do hôr, aby nakŕmili a podojil kravy, ktoré sa pásli na horskej lúke nad mestom Chandolin v kantóne Wallis.

„Strávili sme celý život tým, že sme po nich pátrali. Dúfali sme, že im budeme môcť dopriať pohreb, ktorý si zaslúži,“ povedala denníku Le Matin najmladšia dcéra zmiznutého páru, 79-ročná Marceline Udryová-Dumoulinová. „Môžem povedať, že ma po 75 rokoch čakania táto správa napĺňa pokojom,“ dodala.

Podľa polície kantónu Wallis telá manželov Dumoulinových našiel aj s dokladmi totožnosti už minulý týždeň vodič ratraku vo výške 2 615 metrov nad morom neďaleko lyžiarskeho vleku strediska Les Diablerets, nad ktorým sa nachádza ľadovec Tsanfleuron. Identitu tiel by mal ešte potvrdiť test DNA.

„Telá ležali neďaleko od seba. Muž i žena mali na sebe šaty z obdobia druhej svetovej vojny,“ uviedol Bernhard Tschannen z lyžiarskeho strediska. „Boli dokonale zachovalé,“ dodal. Podľa neho mohli manželia spadnúť do skalnej trhliny, odkiaľ sa už nedokázali dostať.

Štyridsaťročný Marcelin Dumoulin bol obuvníkom, jeho o tri roky mladšia žena Francine učiteľkou.

„Bolo to prvýkrát, čo išla matka s otcom do hôr. Predtým bola vždy tehotná a nemohla na ľadovec vyliezť,“ uviedla dcéra Dumoulinových. Sedem detí podľa nej po zmiznutí rodičov úrady rozdelili do pestúnskych rodín.

„Na pohreb sa neoblečiem do čiernej. Myslím, že sa biela bude hodiť oveľa viac. Predstavuje totiž nádej, ktorú som nikdy nestratila,“ dodala Udryová-Dumoulinová.