Varšava proti Bruselu - spor o reformu justície sa priostruje

Čo by mohla Európska únia robiť?

Kvôli novým predlohám zákonov v Bruseli bijú na poplach. „Robíme si kvôli aktuálnemu vývoju značné starosti,“ uviedol vysokopostavený úradník EÚ. Európska komisia sa v stredu na svojom pravidelnom zasadnutí bude Poľskom zaoberať. Závery sa očakávať nedajú, lebo kontroverzné zákony ešte nenadobudli platnosť. Do budúcnosti by však mohla komisia rozšíriť aktuálne konanie proti Poľsku, ktoré sa týka dodržiavania zásad právneho štátu, a začať by mohla aj konanie o porušení úniových zmlúv. Odobratie hlasovacích práv podľa článku sedem úniových zmlúv zrejme Poľsku nehrozí. Členské krajiny by ho totiž museli schváliť jednomyseľne a prinajmenšom Maďarsko by zrejme bolo proti.