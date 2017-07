Chorvátski hasiči stále bojujú s ohňom, dym zhoršil kvalitu ovzdušia

Český konzul v Splite Juraj Varga však ČTK povedal, že sa tieto informácie nepotvrdili, dym a zápach podľa neho spôsobili plamene z horiaceho lesa na svahoch.

„Kvalita ovzdušia v Splite sa ráno zlepšila, občanom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Situáciu naďalej sledujeme a vykonávame merania, ak sa stav zhorší, budeme verejnosť varovať,“ uviedol zástupca záchranných zložiek Mate Herceg.

Konzul v Splite v rozhovore poskytnutom ČTK potvrdil, že nad mestom sa držal oblak dymu, ovzdušie sa však podľa neho zlepšilo. „Nad mestom bol ráno mrak dymu, smrdelo to tu, ale už je to preč vďaka vetru… Horelo hore v kopci v lese nad mestom. V noci to nemohli hasiť, začali znovu až ráno,“ uviedol Juraj Varga.

Informácie o požiari na miestnych skládkach sú podľa neho v súčasnej dobe skôr vyvrátené. „Pri obytných častiach je požiar uhasený, sanácie budú prebiehať ešte desať dní,“ povedal Varga. Plamene tak v noci podľa neho zachvátili neobývané oblasti.

Zábery z dronu na oblasť v okolí Splitu, ktorú zasiahli požiare.

Zo spálených oblastí v okolí Splitu ráno podľa miestnych médií stúpal hustý dym, v meste sa tak ťažko dýchalo. Už v utorok kvôli otrave z hustého dymu hospitalizovali niekoľko ľudí.

V chorvátskych oblastiach Žrnovnica, Tugare, Strožanca a Srinjine juhovýchodne od Splitu nehlásili závažné problémy. Hoci bol ráno nad oblasťou viditeľný dym, hasiči tu majú väčšie aj menšie plamene pod kontrolou.

Obete na životoch zatiaľ hlásené nie sú.