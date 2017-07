Fico bude za V4 jednať o dvojitej kvalite tovaru s Junckerom

Fico to povedal po stretnutí predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Budapešti. Premiéri Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska na rokovaní prijali spoločné vyhlásenie, požadujú, aby Európska komisia problém aktívne riešila.

„To, čo sa deje v oblasti dvojakej kvality potravín, začína byť medzinárodný škandál,“ poznamenal Fico a dodal, že V4 požiadal o mandát pre rokovania s Junckerom, ktoré sa má konať budúci týždeň. „Ľudia v našich krajinách to oprávnene vnímajú ako urážku, majú pocit, že sú občanmi druhej kategórie,“ povedal Fico.

Rozdiely v kvalite výrobkov, ktoré sa predávajú v rovnakom obale, preukázala štúdia zadaná českým ministerstvom poľnohospodárstva. V pondelok ju na schôdzke ministrov poľnohospodárstva krajín EÚ v Bruseli predstavil šéf rezortu Marian Jurečka. Jurečka po rokovaní povedal, že problém rôzneho zloženia výrobkov, ktoré sú prezentované ako totožné, už vnímajú aj ostatné európske krajiny.

Český premiér Bohuslav Sobotka po schôdzke V4 vyhlásil, že situáciu je potrebné riešiť v rámci jednotného európskeho trhu. „Máme jeden spoločný trh a nikto z nás nechce vytvárať prekážky. Pokladám za nevyhnutné, aby táto téma bola riešená na európskej úrovni,“ uviedol. „Je potrebné upraviť pravidlá tak, aby spotrebitelia neboli klamaní, aby neboli podvádzaní zo strany výrobcov,“ dodal.

V4 sa zaoberala aj otázkou presídlenia dvoch agentúr EÚ z Londýna pre odchod Veľkej Británie z EÚ. Premiéri sa zhodli, že jeden z dvoch úradov by mal mať nové sídlo v strednej Európe. Česká republika už dlhšiu dobu usiluje o to, aby sa do Prahy presťahoval Európsky bankový úrad (EBA). Záujem o Európsku liekovú agentúru (ELA) vyjadrilo Slovensko.

Únijné inštitúcie by však na svojom území radi videli aj iné členské krajiny. Nemecký týždenník Wirtschaftswoche na konci júna s odvolaním sa na zdroje z EÚ uviedol, že bankový a liekový dozor si po brexite rozdelia Nemecko a Francúzsko.