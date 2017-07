Uber v Brne naďalej nemôže jazdiť, rozhodol súd

Predbežné opatrenie vydal súd už skôr, avšak Vrchný súd v Olomouci toto opatrenie zrušil pre nedostatok odôvodnenia a vrátil prípad do Brna. Uber nesmie jazdiť kvôli tomu, že porušuje vyhlášku o taxislužbách aj cestný zákon. Uber síce o sebe uvádza, že nie je taxislužba, súd však službu UberPOP za taxislužbu považuje.

Uber v Brne dočasne prestal fungovať, aj keď mohol prepravné služby znovu spustiť po tom, čo dostal rozhodnutie o zrušení zákazu Vrchným súdom v Olomouci. „My ale nejazdíme, pretože je to proces, ktorý trvá. Nie je to zo dňa na deň, že by sa služba spustila,“ povedala ČTK hovorkyňa spoločnosti Miroslava Jozová.

Uber sa chce vrátiť do Brna

Olomoucký súd opatrenie zrušil, ale bolo to z procesných dôvodov. „Akonáhle rozhodnutie budeme mať, preštudujeme si ho a urobíme ďalšie kroky. Urobíme všetko pre to, aby sme naše služby v Brne obnovili,“ dodala Jozová.

Hovorkyňa krajského súdu Eva Sigmundová nechcela výrok súdu komentovať a uviedla, že ďalšie informácie podá až po doručení rozhodnutia účastníkom konania. Na odvolanie má Uber 15 dní.

Uber spustil v Brne svoju službu UberPOP 1. februára. Ľudia si vďaka aplikácii mohli zavolať vodiča, ktorý ich odviezol na požadovanú adresu. Klient potom zaplatil za čas strávený na ceste a prejdené kilometre. Vodiči jazdili buď pre spoločnosť, alebo ako živnostníci, ktorí si privyrábali jazdou vo vlastnom aute.

Odpor taxikárov

Služba je teda alternatívou taxi, klasickí taxikári sa proti nej ohradzujú. Návrh na predbežné opatrenie a žalobu podala spoločnosť Lido Taxi Radio, magistrát je pridruženým účastníkom konania.

Krajský súd v apríli predbežným opatrením zakázal firme služby poskytovať. Zdôvodnil to tým, že firma porušuje niekoľko ustanovení zákona, ktorý prevádzku taxi upravuje. Nemožno poskytovať služby, keď k tomu vodičovi nemajú oprávnenie, auto nie je označené ako taxi alebo nemá taxameter.

Krajský súd v máji zamietol aj návrh Uberu na zrušenie predbežného opatrenia. Preto firma podala odvolanie na Vrchný súd v Olomouci, ktorý rozhodnutie Krajského súdu v Brne zrušil.