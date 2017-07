Netanjahu označil správanie EÚ k Izraelu za šialené, píše izraelský denník

Podľa izraelského denníka Haarec boli jeho slová zo stretnutia za zatvorenými dverami nedopatrením prenášané do slúchadiel čakajúcim novinárom.

„Európska únia je jediným združením krajín na svete, ktoré dáva vzťahom s Izraelom, ktorý vyrába technológie, politické podmienky. Jediné. Nikto to nerobí,“ povedal Netanjahu podľa denníka Haarec premiérom V4. „Je to šialené,“ dodal.

Podľa izraelského denníka mal Netanjahu na mysli podmienky týkajúce sa mierového procesu s Palestínčanmi, ktoré Európska únia údajne kladie pre uzavretie asociačnej dohody s Izraelom. Netanjahu podľa denníka Haarec upozornil na príklad Číny, s ktorou má Izrael „mimoriadny vzťah“ a ona sa o nič „nestará“. „Nestará sa o politické veci,“ uviedol. Rovnaké je to podľa neho vo vzťahu s Indiou.

Premiérom krajín V4 podľa Haarecu predseda izraelskej vlády následne povedal, že by výsledkom dnešnej schôdzky mohlo byť okrem iného to, že by mohli tlmočiť jeho stanovisko ďalším členom únie.

„Európska únia podkopáva svoju bezpečnosť tým, že podkopáva pozíciu Izraela. Európa podkopáva svoj pokrok tým, že podkopáva svoje napojenie na izraelské inovácie bláznivou snahou klásť podmienky (dohody),“ povedal tiež Netanjahu.

Izraelského premiéra podľa denníka prerušil predseda maďarskej vlády Orbán, podľa ktorého je Európa ešte zvláštnejšia, než si myslí. EÚ totiž podľa neho kladie podmienky aj tým, ktorí už sú jej členmi, nielen nečlenským krajinám. Orbán zjavne narážal na svoje spory s Bruselom pre niekoľko kontroverzných zákonov.

Európa podľa Netanjahua končí až v Izraeli. „Východne od Izraela už žiadna Európa nie je,“ povedal izraelský premiér. Jeho spolupracovníci následne odhalili, že sa jeho vyjadrenia nedopatrením prenášajú do slúchadiel novinárov a prenos ukončili, napísal Haarec.