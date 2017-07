Ruská právnička, ktorá sa stretla s Trumpom jr., je ochotná vypovedať pred Senátom

Ruská právnička Natalia Veseľnická, ktorá sa pred americkými prezidentskými voľbami stretla s najstarším synom ich neskoršieho víťaza Donalda Trumpa a podľa niektorých informácií mu mala ponúkať diskreditujúce materiály na Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovú, je ochotná vypovedať pred vyšetrovacou komisiou Senátu amerického Kongresu, ktorá skúma údajné zasahovanie Ruska do americkej predvolebnej kampane. Veseľnická to povedala v stredajšom rozhovore pre ruskú televíziu RT.

„Som pripravená objasniť situáciu, ktorá viedla k tejto masovej hystérii, ale iba prostredníctvom právnikov, alebo formou výpovede pred Senátom,“ oznámila ruská právnička. „Ak si Senát praje vypočuť, ako to naozaj bolo, budem pripravená prehovoriť a povedať všetko, čo som chcela povedať pánu Trumpovi mladšiemu,“ vyhlásila Veseľnická.

Informácie o stretnutí Trumpa juniora s Veseľnickou, ktoré sa konalo tesne po tom, ako Donald Trump starší získal nomináciu Republikánskej strany do súboja o post prezidenta, priniesol začiatkom júla americký denník The New York Times. Trump junior sa následne rozhodol pre nečakaný krok, keď zverejnil kompletnú e-mailovú komunikáciu s britským hudobným publicistom Robom Goldstoneom, ktorá stretnutiu predchádzala. Práve Goldstone mal byť v centre snáh prepojiť Trumpov volebný tím s ľuďmi z okolia Kremľa.

V e-mailoch píše Goldstone o existencii diskreditačných materiálov na Clintonovú, ktorých odovzdanie do rúk Trumpovcom bude podľa neho „súčasťou podpory pre pána Trumpa zo strany Ruska a jeho vlády“. „Mali by byť pre Vášho otca veľmi užitočné,“ píše o dokumentoch Goldstone. Trumpov syn, ktorý maily zverejnil podľa vlastných slov v snahe byť úplne transparentný, obhajuje svoj súhlas so stretnutím argumentom, že je úplne normálne, keď členovia volebných tímov hľadajú poškodzujúce informácie o protivníkoch.

Na júnovom stretnutí v newyorskej Trump Tower boli okrem Veseľnickej a Trumpa juniora aj prezidentov zať Jared Kushner, vtedajší šéf Trumpovej prezidentskej kampane Paul Manafort a rusko-americký lobista Rinat Achmetšin. Ten vyhlásil, že Veseľnická na stretnutie priniesla aj veľký fascikel s papiermi, nepamätá si však, či ho so sebou aj odniesla, alebo ho nechala Trumpovmu synovi.

Ruské vedenie sa od celej kauzy aj od všetkých osôb, ktoré boli na júnovom stretnutí v New Yorku dištancuje a tvrdí, že do amerických prezidentských volieb sa nepokúšalo nijako zasahovať. Kremeľ už postupne vyhlásil, že nepozná ani ruskú právničku Veseľnickú, ani sprostredkovateľa Goldstonea, a hneď po objavení sa informácie o prítomnosti Achmetšina na inkriminovanom stretnutí vyhlásil, že nepozná ani jeho.

Minimálne v prípade právničky Veseľnickej sa však dá podľa amerických médií len veľmi ťažko predstaviť, že by ju v Kremli nepoznali. Ako informuje The New York Times, Veseľnická je právnou zástupkyňou viacerých ruských firiem, ktoré sú na zozname západných sankcií a jej pracovnou náplňou je presviedčať predstaviteľov západných krajín, aby sankcie zrušili.