Trump ľutuje, že si vybral Sessionsa za ministra spravodlivosti

Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre New York Times (NYT) vyhlásil, že keby vedel, že sa Jeff Sessions vzdá formálneho dohľadu nad vyšetrovaním ruskej kauzy, vybral by si na tento vládny post niekoho iného.

Kritikou prezident nešetril ani na adresu niekdajšieho riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, ktorého Trump v máji nečakane odvolal. Trump si myslí, že Comey si chcel svoje riaditeľské miesto zachovať, preto na neho ako páku použil kompromitujúce informácie o jeho údajných sexuálnych eskapádach v moskovskom hoteli.

Nie som vyšetrovaný. Za čo? Neurobil som nič zlé. Donald Trump v reakcii na otázku, či je predmetom vyšetrovania

„Sessions sa nikdy nemal vylúčiť (z dohľadu nad vyšetrovaním) a keď sa zamýšľal vylúčiť, mal mi to povedať skôr, ako to miesto vzal, ja by som si vybral niekoho iného,“ povedal Trump o Sessionsovi. Ten bol, ako NYT pripomenul, prvým senátorom, ktorý terajšieho prezidenta počas volebnej kampane podporil.

„Jeff Sessions vzal to miesto, nastúpil a vylúčil sa, čo je úprimne podľa mňa k prezidentovi veľmi nečestné,“ povedal Trump. „Ako môžete miesto prijať a potom sa vylúčiť? Keby sa vylúčil ešte predtým, povedal by som: ‚Vďaka, Jeff, ale nevyberiem si ťa.‘ Je to k prezidentovi neobyčajne nečestné, a to je ešte mierne slovo,“ dodal Trump.

Americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie v Bielom dome. Autor: SITA/AP, Alex Brandon

Rosenstein to hrá zrejme na dve strany

Sessions sa kvôli možnému konfliktu záujmov zriekol akéjkoľvek účasti na vyšetrovaní možného ruského zasahovania do minuloročných prezidentských volieb v USA. Sessionsove právomoci tak v tejto kauze formálne prevzal jeho námestník Rod Rosenstein.

Spokojný nie je Trump ani s Rosensteinom, ktorý v minulosti pôsobil ako federálny prokurátor v Baltimore. A práve spojitosť s týmto mestom prezidenta popudila, keď sa dozvedel o Sessionsovom zrieknutí sa. „V Baltimore je len veľmi málo republikánov, ak tam vôbec nejakí sú,“ povedal Trump s tým, že námestník to v Comeyho prípade hrá na obe strany.

Mueller sa zaujíma aj o Trumpa

Trump pripomenul, že Rosenstein mu odporučil teraz už bývalého riaditeľa Comeyho odvolať, následne ale menoval na prešetrenie ruskej kauzy zvláštneho vyšetrovateľa Roberta Muellera. Ten zrejme preveruje, či Trump neprípustným spôsobom neovplyvňoval americkú justíciu.

Na otázku novinárov, či by Trump považoval za prekročenie hranice, keby Mueller skúmal aj rodinné financie kvôli možným väzbám na Rusko, odpovedal prezident, že áno. Neuviedol ale, ako by reagoval.

Trump si osobne myslí, že nie je predmetom vyšetrovania, hoci niektoré médiá uvádzajú, že Mueller sa o neho kvôli možnému ovplyvňovaniu americkej justície zaujíma. „Nie som vyšetrovaný. Za čo? Neurobil som nič zlé,“ vyhlásil prezident.

Nátlaková páka Comeyho

Pokiaľ ide o Comeyho, Trump si spomína na stretnutie s činiteľmi tajných služieb vo svojom mrakodrape Trump Tower, ktoré sa uskutočnilo asi dva týždne pred zložením prezidentskej prísahy.

Comey si ho vzal nabok a povedal mu o zložke s údajnými kompromitujícími materiály, ktorých autorstvo sa pripisuje bývalému agentovi britskej rozviedky Christopherovi Steeleovi.

V rozhovore s NYT Trump vyhlásil, že si myslel, že Comey mu o zložke povedal kvôli tomu, aby ako budúci prezident vedel, že na neho šéf FBI niečo má. Na upresňujúce otázku, či materiál mal slúžiť ako nátlaková páka, odpovedal Trump, že sa tak domnieva. „Z dnešného pohľadu,“ dodal. Pravdivosť tvrdení v zložke Trump opätovne poprel. „Keď mi to priniesol, povedal som si, že je to vymyslený odpad,“ povedal prezident.