Podľa Peskova nebol druhý rozhovor Putina s Trumpom v Hamburgu tajný

Druhý rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina počas summitu krajín G20 v Nemecku, nebol tajný. Vyjadril sa tak hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

„Použitie termínov ako ‚tajné‘ alebo ‚nezverejnené‘ stretnutie vyvoláva znepokojenie a zmätok,“ konštatoval Peskov podľa ruských agentúr s tým, že rozhovor Trumpa a Putina na oficiálnej večeri v Hamburgu nebol ani jedno z toho.

Prezident USA Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin (vpravo). Autor: SITA/AP, BPA

Podľa hovorcu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá bola hostiteľkou večere, posedenie splnilo svoj cieľ a prinieslo viacero rozhovorov medzi zúčastnenými. „Kancelárku v žiadnom prípade nič z toho, čo sa stalo, neprekvapilo ani nezmiatlo,“ uviedol Steffen Seibert.

Hovorca Bieleho domu Sean Spicer a hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady Michael Anton potvrdili, že Trump a Putin sa rozprávali na spoločnej večeri pre svetových lídrov a ich manželov a manželky. Dvojici tlmočil ruský prekladateľ, pretože americký tlmočník nevedel po rusky.

Stalo sa tak 7. júla, niekoľko hodín po ich oficiálnom stretnutí v Hamburgu, ktoré bolo naplánované na polhodinu, no napokon trvalo viac ako dve hodiny. Anton odmietol spresniť, ako dlho rozhovor trval, no poznamenal, že bol neformálny. „Rozhovor nad dezertom by sa nemal označovať ako stretnutie,“ uviedol.

Donald Trump rozhovor v utorok obhajoval rozhnevanými vyjadreniami na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde poznamenal, že večera bola v jeho oficiálnom programe a opäť obvinil médiá zo šírenia falošných správ.

Vzťah Trumpa a Putina je pod drobnohľadom od americkej prezidentskej kampane, počas ktorej Trump opakovane chválil Putina ako silného lídra a Rusko verejne vyzval, aby hacklo e-mail jeho konkurentky Hillary Clintonovej, čo neskôr jeho spolupracovníci označili za žart.

Rusko podľa amerických tajných služieb zasahovalo do volieb s cieľom pomôcť Trumpovi. Ten však ich zistenia opakovane spochybnil a vyšetrovanie možnej dohody medzi jeho tímom a Moskvou označil za „hon na čarodejnice“.