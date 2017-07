Koľko ráz sa stretli Trump a Putin?

Ich fotografie obleteli svet a všetci špekulovali, čo a či vôbec niečo lídri počas viac ako dve hodiny trvajúcej schôdzky na summite G20 v Hamburgu vyriešili. A teraz sa kolotoč dohadov rozkrútil ešte viac. Vyzerá to totiž tak, že Trump a Putin sa v Hamburgu stretli ešte raz. Druhá schôdzka mala trvať asi hodinu. Na stretnutí prezidentov sa ešte zúčastnil ruský tlmočník a nie je o ňom žiadny oficiálny záznam.

Nikdy som počas svojho života politológa nevidel dve krajiny, dve veľmoci, ktorých národné záujmy sa sa tak odlišujú, ale ktorých lídri robia všetko pre to, aby to vyzeralo pekne a aby si boli blízki. geopolitický expert a šéf analytickej spoločnosti Eurasia Group Ian Bremmer

S informáciou ako prvý prišiel známy geopolitický expert a šéf analytickej spoločnosti Eurasia Group Ian Bremmer. Televízia CNN s odvolaním sa na vysokopostavený zdroj v Bielom dome uviedla, že stretnutie malo trvať skoro hodinu. Odohralo sa v rámci večere lídrov G20.

Oficiálne Biely dom tvrdí, že schôdzka bola len krátka. "Je to absolútne normálne a je to aj povinnosť prezidenta udržiavať kontakty so svetovými lídrami. Počas summitu G20 a v rámci iných zahraničných stretnutí prezident Trump preukázal americké líderstvo reprezentovaním našich záujmov a hodnôt na svetovej scéne. Naznačovať, že sme chceli akési druhé stretnutie utajiť, je falošné, zlomyseľné a absurdné,“ vyhlásil Biely dom.

Stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s vládcom Bieleho domu Donaldom Trumpom v Hamburgu. Autor: Reuters, CARLOS BARRIA

Trump sebe vlastným spôsobom označil na sociálnej sieti Twitter informáciu o ďalšej schôdzke s Putinom za falošnú správu.

"Nikdy som počas svojho života politológa nevidel dve krajiny, dve veľmoci, ktorých národné záujmy sa sa tak odlišujú, ale ktorých lídri robia všetko pre to, aby to vyzeralo pekne a aby si boli blízki,“ okomentoval Bremmer pre agentúru Bloomberg stretnutie Putin – Trump.

Samozrejme, hlavným problémom je prešetrovanie minuloročnej prezidentskej kampane a vplyvu Ruska na ňu. A aj toho, či niekto z Trumpovho tábora s Moskvou spolupracoval. Zaoberá sa tým špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller. Podľa denníka USA Today jeho tím už rieši aj okolnosti schôdzky Donalda Trumpa juniora s ruskou právničkou Nataliou Veseľnickou. Prezidentov syn sa s ňou zišiel vlani v júni.

Na schôdzke boli okrem nich Jared Kusher, švagor Trumpa juniora a súčasný poradca v Bielom dome, a Paul Manafort, vtedajší šéf Trumpovej prezidentskej kampane. Na stretnutí sa zúčastnili aj ďalší štyria ľudia s rôznymi kontaktmi na Rusko vrátane lobistu Rinata Akhmetshina, ktorý mal väzby na sovietsku vojenskú kontrarozviedku. Trump junior najprv tvrdil, že išlo o schôdzku, ktorá sa mala týkať obnovenia adopcií ruských detí Američanmi. No z mailov, ktoré sám zverejnil, vyplýva, že od stretnutia očakával kompromitujúce materiály na Hillary Clintonovú.

Stretnutia Putin – Trump V súvislosti so súťažou krásy Miss Universe , ktorá sa v roku 2013 konala v Moskve, Donald Trump dlhodobo naznačoval, že mal nejaké kontakty s Vladimirom Putinom.

, ktorá sa v roku 2013 konala v Moskve, Donald Trump dlhodobo naznačoval, že mal nejaké kontakty s Vladimirom Putinom. Ich prvé oficiálne stretnutie sa však konalo až 7. júla 2017 v rámci summitu G20 v Hamburgu.

sa však konalo až 7. júla 2017 v rámci summitu G20 v Hamburgu. Trump a Putin sa najprv len letmo stretli v zákulisí a podali si ruky. Potom nasledovala oficiálna schôdzka, ktorá trvala viac ako dve hodiny. K nej sa vraj neskôr pridalo ešte jedno hodinové stretnutie, o ktorom doteraz Biely dom neinformoval.

Trump opakovane hovorí, že nemá s Ruskom nič spoločné. Stále sa však objavia nejaké nové detaily, ktoré skôr naznačujú opak. "Tak sa potom môžeme dívať aj na jeho druhú schôdzku s Putinom v Hamburgu. Teda s podozrením,“ reagoval pre Pravdu James Boys, expert na americkú zahraničnú politiku z Richmondskej americkej medzinárodnej univerzity v Londýne.

Podľa odborníka sa objavujú prirovnania schôdzky Putina a Trumpa k stretnutiu prezidenta Ronalda Reagana a sovietskeho lídra Michaila Gorbačova v roku 1985 v Ženeve. "Aj oni sa snažili spoznať aj neformálnejšie, čo viedlo k veľkým výsledkom. Ale situácia s Trumpom a Putinom je iná. Stretnutie Gorbačov – Reagan sa pripravovalo, bolo len vyvrcholením dlhodobých snáh. Nezdá sa, že by to bol aj prípad Putina a Trumpa. A, samozrejme, nikto by nikto neobvinil Reagana z toho, že tajne spolupracuje s Rusmi,“ pripomenul Boys.