Senátne komisie si pre ruskú aféru predvolali Trumpovho syna, zaťa aj bývalého šéfa kampane

V pondelok by mal pred výborom pre tajné služby Senátu amerického Kongresu vypovedať Trumpov zať Jared Kushner, na stredu si zas senátny výbor pre spravodlivosť pozval prezidentovho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho a bývalého šéfa Trumpovej kampane Paula Manaforta.

Denník The Washington Post aj agentúra Associated Press (AP) predpovedajú, že budúci týždeň by mohol priniesť podobný pokrok vo vyšetrovaní, aký nastal naposledy na začiatku júna, keď v tejto veci vypovedal bývalý šéf FBI James Comey. Ten Trumpa obvinil, že sa snažil zasahovať do jeho práce a nabádať ho k tomu, aby niektoré skutočnosti, týkajúce sa vzťahu medzi ruskými predstaviteľmi a ľuďmi z Trumpovho okolia, nevyšetroval.

Donald Trump junior na archívnej fotografii zo 4. novembra 2016, keď sa zúčastňoval na predvolebnej kampani svojho otca. Autor: SITA/AP, Matt York

Junior a Manafort účasť zatiaľ nepotvrdili

Ako jediný zatiaľ účasť na budúcotýždňovom rokovaní výboru potvrdil Trumpov zať Kushner, ktorý cez svojho právnika vo štvrtok médiám odkázal, že rád príde vypovedať a „víta možnosť prispieť k tomu, aby táto vec už bola uzavretá“.

Donald Trump junior sa zatiaľ k predvolaniu na stredajšie zasadnutie senátnej komisie nevyjadril, a Manafortov právnik zatiaľ uviedol len to, že bývalý šéf Trumpovej kampane „a jeho právny tím posudzujú žiadosť (vypovedať pred komisiou – pozn. SITA) a ešte sa nerozhodli“.

Výbor pre spravodlivosť Senátu amerického Kongresu, ktorý by mal v stredu vypočúvať Trumpa mladšieho aj Manaforta, obidvoch zároveň vyzval, aby do 2. augusta predložili všetky dostupné dokumenty súvisiace s júnovým stretnutím s ruskou právničkou Nataliou Veseľnickou, ktorá podľa niektorých informácií ponúkala Američanom diskreditujúce materiály na Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovú.

Veseľnická: Som pripravená objasniť situáciu

Veseľnická zhodou okolností už v stredu sama deklarovala ochotu tiež vypovedať pred jednou z komisií Senátu amerického Kongresu, skúmajúcou údajné zasahovanie Ruska do americkej predvolebnej kampane. „Som pripravená objasniť situáciu, ktorá viedla k tejto masovej hystérii, ale iba prostredníctvom právnikov, alebo formou výpovede pred Senátom,“ oznámila ruská právnička.

„Ak si Senát praje vypočuť, ako to naozaj bolo, budem pripravená prehovoriť a povedať všetko, čo som chcela povedať pánu Trumpovi mladšiemu,“ vyhlásila Veseľnická.

Na stretnutí Trumpa juniora s Veseľnickou, ktoré sa konalo tesne po tom, ako Donald Trump starší získal nomináciu Republikánskej strany do súboja o post prezidenta, boli prítomní aj Kushner, Manafort a rusko-americký lobista Rinat Achmetšin. Ten minulý týždeň vyhlásil, že Veseľnická na stretnutie priniesla aj veľký fascikel s papiermi, nepamätá si však, či ho so sebou aj odniesla alebo ho nechala Trumpovmu synovi.

Veľmi užitočné materiály pre Trumpa seniora

Po tom, ako o stretnutí začiatkom júla informoval americký denník The New York Times, sa Trump junior rozhodol pre nečakaný krok, keď zverejnil kompletnú e-mailovú komunikáciu s britským hudobným publicistom Robom Goldstoneom, ktorá stretnutiu predchádzala. Práve Goldstone bol údajne v centre snáh prepojiť Trumpov volebný tím s ľuďmi z okolia Kremľa.

V e-mailoch píše Goldstone o existencii diskreditačných materiálov na Clintonovú, ktorých odovzdanie do rúk Trumpovcom bude podľa neho „súčasťou podpory pre pána Trumpa zo strany Ruska a jeho vlády“. „Mali by byť pre Vášho otca veľmi užitočné,“ píše o dokumentoch Goldstone. Trumpov syn, ktorý e-maily zverejnil podľa vlastných slov v snahe byť úplne transparentný, obhajuje svoj súhlas so stretnutím argumentom, že je úplne normálne, keď členovia volebných tímov hľadajú poškodzujúce informácie o protivníkoch.

Rusi sa dištancujú

Ruské vedenie sa od celej kauzy aj od všetkých osôb, ktoré boli na júnovom stretnutí v New Yorku dištancuje a tvrdí, že do amerických prezidentských volieb sa nepokúšalo nijako zasahovať. Kremeľ už postupne vyhlásil, že nepozná právničku Veseľnickú, sprostredkovateľa Goldstonea ani lobistu Achmetšina.

Minimálne v prípade právničky Veseľnickej sa však dá podľa amerických médií len veľmi ťažko predstaviť, že by ju v Kremli nepoznali. Ako informuje The New York Times, Veseľnická je právnou zástupkyňou viacerých ruských firiem, ktoré sú na zozname západných sankcií a jej pracovnou náplňou je presviedčať predstaviteľov západných krajín, aby sankcie zrušili.

Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky amerického denníka The Washington Post a archívu agentúry SITA.