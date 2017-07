Senát ho ešte musí schváliť jednoduchou väčšinou v pléne.

Wraya na riaditeľa FBI minulý mesiac nominoval prezident Donald Trump potom, čo z čela FBI odvolal Jamesa Comeyho počas vyšetrovania prezidentových spolupracovníkov kvôli možnej tajnej spolupráci s Rusm počas Trumpovej minuloročnej predvolebnej kampane.

Wray minulý týždeň v Senáte vyhlásil, že by odmietol záväzok lojality prezidentovi Trumpovi a že v prípade, že by ho šéf Bieleho domu poveril niečím nezákonným, na funkciu by rezignoval.