Vrecko s mesačným prachom vydražili za 1,8 milióna dolárov

Biele vrecko so zipsom, ktoré použil Neil Armstrong počas prvého pristátia ľudí na Mesiaci v roku 1969, získal anonymný kupec.

Vzácny artefakt z misie Apollo 11 sa dostal do dražby po súdnom spore o jeho vlastníctvo. Takmer všetky predmety a zariadenia, ktoré použili počas významnej misie, umiestnili do Smithsonovho inštitútu, no vrecko skončilo následkom chyby pri inventarizácii v škatuli v Johnsonovom vesmírnom stredisku.

Neskôr ho nesprávne identifikovali a v rámci vládnej aukcie ho v roku 2015 za 995 dolárov kúpila istá žena z Illinois. Keď americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) po čase prišiel na to, čo predal, snažil sa vrecko získať naspať. Federálny sudca ale v decembri rozhodol, že jeho právoplatnou vlastníčkou je uvedená žena.

Na aukcii predmetov súvisiacich s vesmírnym výskumom vydražili aj letový plán, ktorý použili pri návrate misie Apollo 13. Plán s ručne napísanými poznámkami všetkých troch členov posádky predali za 275-tisíc dolárov (239-tisíc eur). Jim Lovell, John Swigert a Fred Haise mali počas letu k Mesiacu v apríli 1970 nehodu, keď výbuch jednej z kyslíkových nádrží vážne poškodil servisný modul.

Príbeh misie, ktorej sa nepodarilo pristáť na Mesiaci, no s pomocou riadiaceho centra sa jej členovia bezpečne vrátili na Zem, je známy napríklad aj z filmu Apollo 13 (1995) v réžii Rona Howarda s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe.