Chlapec z Baltimoru sa naučil žiť s novými rukami

Na Ziona, ktorý má už dva roky nové ruky, sú lekári veľmi hrdí. Zion sa novými rukami postupne naučil hýbať, dnes sa vie sám najesť i obliecť. „Dokáže sa zahnať bejzbalovou palicou s oveľa lepšou koordináciou a vie dosť čitateľne napísať svoje meno. Jeho citlivosť sa stále zlepšuje. Je to úžasné. Teraz môže potľapkať mamu po tvári a cítiť to,“ povedala Sandra Amaralová, ktorá patrí k tímu lekárov Detskej nemocnice vo Filadelfii, kde sa Zion lieči. Zionov mozog si teda vytvoril prepojenie s novými rukami.

O svojom výnimočnom pacientovi informovali lekári v medicínskom časopise Lancet Child and Adolescent Health journal. Zion, ako uvádza BBC, sa síce narodil s oboma rukami, ale keď mal dva roky, museli mu ich amputovať. Dostal otravu krvi. Lekári mu museli amputovať nielen ruky od zápästí, ale aj nohy od kolien. Zlyhávali aj obličky.

Chceli sme, aby to u nášho pacienta fungovalo a pracovalo na celý život. Benjamin Chang, lekár

Dva roky bol na dialýze, ako štvorročnému mu transplatovali obličku – darkyňou bola jeho matka. Zvládol to, a tak sa začala zvažovať aj transplantácia oboch rúk.

Zion nie je jediným pacientom, ktorému transplantantovali obe ruky, je však najmladším z tých, ktorí takúto operáciu podstúpili. Podľa lekárov Zion bol na takúto operáciu veľmi vhodným kandidátom. Pred transplantáciou sa totiž zvažujú výhody operácie v porovnaní s rizikami, keďže ľudia s transplatnovanými orgánmi musia doživotne brať lieky na potlačenie imunity, ktoré majú silné vedľajšie účinky.

Zion také lieky už bral pre transplantovanú obličku a lekári po istom čase usúdili, že by mohol zvládnuť aj transplatnáciu rúk. Čakalo sa na vhodného darcu. Podarilo sa ho nájsť a v júni 2015 sa lekársky tím z troch nemocníc pustil do náročnej operácie. Na niekoľkohodinovej operácii pracoval tím štyridsiatich ľudí vrátane desiatky chirurgov. Veľmi im záležalo na tom, aby sa podarilo prepojiť každú tenučkú cievu. „Chceli sme, aby to u nášho pacienta fungovalo a pracovalo na celý život,“ cituje BBC lekára Benjamina Changa.

Napätie, či sa operácia podarila, sa transplantáciou rúk neskončilo. Zion a s ním jeho lekári zažívali najmä prvý rok po operácii aj krušné chvíle. Niekoľko ráz to vyzeralo tak, že telo nové ruky odmietne. Pomohlo vyladenie jeho liekov.

Teraz však lekári už s hrdosťou hlásia Zionove pokroky. Pozoruhodné je najmä to, ako dobre sa jeho mozog začal zlaďovať s novými rukami. A to aj napriek tomu, že chlapec nemal ruky v období, keď sa najviac vyvíja jemná motorika – teda od dvoch až do ôsmich rokov. „Jeho mozog komunikuje s rukami. Mozog hovorí rukám, aby sa pohli a ony sa pohnú. A to je mimoriadne,“ povedal hlavný chirurg Scott Levin.

„Keď som dostal moje ruky, bolo to ako – tu je časť môjho života, ktorá chýbala. Teraz je tu. Teraz je môj život úplný,“ povedal Zion pred rokom pre NBS News.