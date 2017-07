Andrew Geddes: Taliansko je v migračnej pasci

Podľa OSN len tohto roku prišlo do Talianska viac ako 93-tisíc migrantov. Rím chce viac pomoci od Európskej únie a je nespokojný so súčasnou situáciou. Oprávnene?

Momentálne sa Taliani sťažujú na EÚ. Migrantov prichádza cez centrálne Stredomorie veľmi veľa. Taliansko žiada, aby sa zodpovednosť za nich v únii rozdelila. V EÚ sme však videli, že na to nie je veľká chuť. Príkladom sú krajiny visegrádskej štvorky. Tvrdia, že chápu situáciu Talianska, ale nechcú sa podieľať na prerozdeľovaní migrantov. Rím už hovorí aj o extrémnej možnosti. Znamená to, že by dal migrantom humanitárne víza, aby mohli odísť do iných krajín únie.

Neviem si predstaviť, že by EÚ uspela s myšlienkou nejakých obrovských táborov. Možno v Líbyi. Lenže spomenuté Tunisko sa naozaj nehrnie do riešenia našich problémov.

Niektoré štáty EÚ však varovali pred týmto postupom.

Zo strany týchto krajín by to asi viedlo k zavedeniu prísnych kontrol na hraniciach s Talianskom. Rím je teda v pasci. Medzi Scyllou a Charybdou.

Viacerí politici kritizujú humanitárne organizácie, že svojou činnosťou v Stredozemnom mori lákajú migrantov. Mimovládky pripomínajú, že zachraňujú životy. Ako vnímate tento spor?

Je to veľká polemika aj v Taliansku. Politici hovoria, že mimovládne organizácie operujú príliš blízko brehov Líbye. Tieto skupiny to, samozrejme, vidia ako humanitárnu misiu. Je to problém, je to však len symptóm. Nie je to hlavná príčina, že v Taliansku je viac migrantov. Na to vplýva nestabilná politická situácia v Líbyi a všetko, čo bežne súvisí s migráciou. Ekonomická nerovnosť, konflikty. Mimovládky nespôsobili to, že ľudia migrujú.

Migrantka s dieťaťom zachránená španielskou mimovládkou Open Arms (Otvorené náručie) v talianskom prístave Porto Empedocle. Autor: SITA/AP

Debata o migrácii sa v EÚ viac ako dva roky točí najmä okolo kvót a ochrany hraníc. Čo sme dosiahli?

Poviem to tak, že máme časti riešení, ale ani pri nich nemáme politickú vôľu ich uplatniť. Niektorých migrantov musíme vracať. Pri viacerých krajinách to nie je jednoduché, ale je potrebné hľadať možnosti. Na druhej strane by sme mali vytvoriť širšie možnosti legálnej migrácie do Európy. O týchto dvoch elementoch hovorí aj Európska komisia. Čo sa týka návratovej politiky, tak EÚ postúpila. O vytvorení legálnych možností migrácie štáty únie už nehovoria rady. Musíme si však uvedomiť, že neexistuje zázračné riešenie, ktoré sa dá pri migrácii uplatniť. Ľudia opúšťajú domovy pre vojny, chudobu a hľadajú aj pracovné príležitosti.

Sú krajiny, pre ktoré je zázračných riešením uzavrieť hranice. Stále sa vracia na stôl myšlienka o vytvorení akéhosi migračného tábora v Líbyi. Ako sa na to pozeráte?

Maďarsko môže uzavrieť svoje hranice. Zložitejšie je to už s Gréckom či Talianskom. A uzavretie hraníc neznamená koniec migrácie. Ľudia len skončia v iných krajinách. Verejnosť by ich možno nevidela. Ale má EÚ vytvoriť nejaký tábor v Líbyi? Bolo by to veľmi nebezpečné pre migrantov, stálo by to obrovské peniaze. A prečo by s tým mala nejaká krajina súhlasiť? Napríklad aj Tunisko. To si nemyslí, že migračná kríza je pre Európu až taký problém, keď porovná, koľko utečencov žije v Turecku, Libanone či Jordánsku.

Stúpenci uzavretia hraníc hovoria, že by to odradilo migrantov, aby išli do Európy.

Možno časť z nich. Mnohí však nevidia iné alternatívy vo svojom živote. Takéto odstrašenie by mohlo mať istý efekt, ale nemyslím si, že by to naozaj zásadne zmenilo charakter migrácie. Neviem si predstaviť, že by EÚ uspela s myšlienkou nejakých obrovských táborov. Možno v Líbyi. Lenže spomenuté Tunisko sa naozaj nehrnie do riešenia našich problémov.

A krajiny ako Tunisko môžu použiť aj argument východoeurópskych štátov EÚ, že predsa migranti tam aj tak nechcú zostať, tak prečo by si na svojom území mali nejakých nechať.

To je presná pripomienka.