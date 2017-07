CIA: Rusko chce ovplyvňovať situáciu v USA

Na bezpečnostnej konferencii v americkom Aspene to vo štvrtok povedal šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo. Vzťahy USA s Ruskom sú podľa neho zložité a Moskva „využije každú príležitosti, aby nám skomplikovala život“.

Podľa Pompea existuje len minimum dôkazov o tom, že Rusko sa drží „serióznej stratégie“ v ťažení proti bojovníkom Islamského štátu v Sýrii. Tvrdenie, že Moskva je v Sýrii americkým spojencom, vývoj na bojisku nepotvrdzuje. Napriek tomu je Pompeo presvedčený, že na svete existujú miesta, kde môžu Spojené štáty s Ruskom spolupracovať v boji s terorizmom.

Sýria podľa riaditeľa CIA nemôže byť stabilná, ak „bábka Iráncov“ Bašár Asad ostane sýrskym prezidentom. Vláda Donalda Trumpa pracuje v regióne na metódach, ako potlačiť vplyv Iránu, ktorý Pompeo nazval „kľúčovým hráčom“ na Blízkom východe.

Šéf CIA potvrdil negatívny vzťah americkej vlády k jadrovej dohode s Iránom, ktorú uzavrela predošlá vláda Baracka Obamu. Teherán Pompeo prirovnal k nájomníkovi, ktorý platí nájom až na naliehanie domáceho, a ešte falošným šekom.

Severná Kórea je podľa Pompea témou každého jeho rozhovoru s prezidentom. „Je prioritou jeho uvažovania,“ povedal. Diktátor Kim Čong-un sa podľa šéfa CIA nespráva iracionálne, sleduje základný cieľ, ktorým je zotrvanie pri moci.

Pompeo sa vyhol odpovedi na otázku, či si USA v KĽDR želajú zmenu režimu. Washington ale vraj dúfa, že nájde cestu, ako zbaviť Severnú Kóreu možnosti budovať jadrový arzenál.

Vyšetrovateľ Mueller skúma Trumpove kontrakty s Ruskom

Robert Mueller, zvláštny vyšetrovateľ poverený skúmaním vplyvu Moskvy na americkej prezidentské voľby, sa zaujíma o kontakty obchodných spoločností Donalda Trumpa s Rusmi a o jeden z hlavných zdrojov jeho pôžičiek, nemeckú Deutsche Bank. Informoval o tom americká tlač. Trumpovi poradcovia sa vraj chcú brániť skúmaním minulosti Muellerovho vyšetrovacieho tímu v snahe odhaliť dôkazy konfliktu záujmov.

Ľudia z prezidentovho okolia sa obávajú, že sa Mueller pustí do rozsiahleho preverovania finančných transakcií Trumpových spoločností, pretože niektorí členovia Muellerovho tímu majú veľké skúsenosti s preverovaním finančných machinácií, napísal denník The New York Times. Sám Trump denníku povedal, že ak sa Muellerovi ľudia začnú zaoberať jeho osobnými financiami, bude to v rozpore s ich úlohou vyšetrovať ruský škandál.

Kto z koho

Americký denník napísal, že prezidentský tím sa snaží Muellera zdiskreditovať a vyšetrovanie zablokovať. Nie je vraj ani vylúčené, že sa Biely dom pokúsi vyrobiť kauzu, ktorá by viedla k Muellerovmu odvolaniu. Trumpovi poradcovia skúmajú Muellerovu minulosť a aj jeho styky s bývalým šéfom FBI Jamesom Comeym, ktorého Trump z funkcie odvolal.

Člen prezidentovho právneho tímu Jay Sekulow povedal agentúre AP, že Trumpovi poradcovia „neustále sledujú možnosť konfliktu záujmov (Roberta Muellera) a pri vhodnej príležitosti o tom prehovoria“. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová vo štvrtok vyhlásila, že Trump nemá „v tejto chvíli“ v úmysle Muellera zbaviť funkcie, ale nevylúčila, že to v budúcnosti urobí.

Agentúra Bloomberg napísala, že Muellerovi vyšetrovatelia skúmajú transakcie Trumpových obchodov s Ruskom, ktoré zahŕňajú predaj bytov v objektoch, ktoré prezident vlastní, ďalej mnohomiliónový predaj domu na Floride a súťaž Miss Universe, ktorú v roku 2013 v Moskve usporiadala spoločnosť patriaca Trumpovi. Predmetom skúmania sú aj pôžičky prezidenta u Deutsche Bank, ktorá je jednou z mála finančných inštitúcií ochotných pravidelne s Trumpom spolupracovať.