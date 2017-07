New York Times: Trump je bez hovorcu. Spicer rezignoval

Hovorca amerického prezidenta Donalda Trumpa Sean Spicer rezignoval. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník The New York Times s tým, že Spicer tak urobil na znamenie nesúhlasu s vymenovaním Anthonyho Scaramucciho riaditeľom komunikácie Bieleho domu.

Tento post od júna, keď podal demisiu vtedajší riaditeľ Mike Dubki, Spicer dočasne zastával.

Finančník Scaramucci je Trumpov dlhoročný priaznivec z prostredia Wall Street, funkcie riaditeľa komunikácie by sa mal ujať v auguste. Spicer podľa The New York Times považuje výber Scaramucciho za zásadnú chybu, preto dal svoju funkciu k dispozícii.

Spicer je prezidentovým hovorcom od Trumpovej inaugurácie 20. januára. V poslednom čase sa na tlačových konferenciách prestal objavovať a v úlohe sprostredkovateľa medzi Bielym domom a novinármi ho vystriedala jeho zástupkyňa Sarah Huckabeeová Sandersová.

Pred tým, ako začal pomáhať Trumpovi počas jeho prezidentskej kampane, riadil Spicer niekoľko rokov komunikáciu Republikánskeho národného výboru (RNC), vrcholného orgánu Republikánskej strany.

Spicer vtedy úzko spolupracoval s vtedajším predsedom RNC a terajším vplyvným personálnym šéfom Bieleho domu Reincom Priebusom. Ten už sa nechal počuť, že „stopercentne“ podporuje nového riaditeľa komunikácie Bieleho domu Scaramucciho.

Spicer bol kontroverznou postavou od začiatku svojho pôsobenia vo funkcií Trumpovho hovorcu. Deň po januárovej slávnostnej inaugurácii prezidenta napríklad uviedol, že účasť verejnosti na ceremónii bola vôbec najvyššia ako na mieste, tak pri televíznych obrazovkách. Z porovnávacích fotografií, ktoré priniesli takmer všetky veľké médiá, bolo jasné, že na inaugurácii Trumpovho predchodcu Baracka Obamu prišlo oveľa viac ľudí.

Kritiku si Spicer vyslúžil tiež v apríli po chemickom útoku v sýrskom Chán Šajchúnu, keď porovnával sýrskeho prezidenta Bašára Asada s nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom. Povedal vtedy, že ani Hitler sa neznížil k tomu, aby počas druhej svetovej vojny použil chemické zbrane proti vlastnému ľudu. Čelil kvôli tomu výzvam na rezignáciu.

Počas svojho pôsobenia vo funkcii hovorcu sa Spicer dostával do sporu s novinármi pomerne často. Stal sa preto okrem iného aj vďačným terčom amerických posmeškov. Jednou z najvydarenejších paródií Spicera bola podľa ohlasov divákov jeho stvárnenie herečkou Melissou McCarthyovou v televíznej šou Saturday Night Live.