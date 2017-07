Nepoučujte nás, odkázal V4 taliansky premiér Gentiloni

Gentiloni počas návštevy Turína reagoval okrem iného na list šéfov vlád Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska, o ktorom premiéri týchto krajín informovali na svojej stredajšej schôdzke v Budapešti.

Taliansku prisľúbili podporu a tiež vyzvali na zriaďovanie registračných centier pre utečencov, takzvaných hot spotov, mimo EÚ. Zároveň zopakovali, že nechcú prijímať utečencov na základe povinných kvót.

„Jednoznačne sme ponúkli, že krajiny V4 sú pripravené pomôcť z hľadiska posilnenia opatrení v Líbyi,“ uviedol český premiér Bohuslav Sobotka a dodal, že väčšina ľudí, ktorí do Európy prichádzajú cez Líbyu, sú ekonomickí utečenci, nie osoby utekajúce pred vojnou alebo režimom.

Maďarský premiér Viktor Orbán povedal, že list obsahuje aj výzvu na uzavretie talianskych prístavov pre žiadateľov o azyl. V liste sa vraj uvádza, že pred vpustením migrantov do Európy je potrebné odlíšiť utečencov od ekonomických migrantov.

„Taliansko je konfrontované so záťažou, o ktorú sa môže podeliť Európa. Máme právo žiadať solidaritu od našich susedov a krajín, s ktorými zdieľame projekt EÚ. Nenecháme sa poučovať,“ odkázal Gentiloni.

„Tiež nemôžeme trpieť výhražné slová, ako sú tie, ktoré sme počuli od susedných krajín. Odpovedáme pokojne, že my svoju povinnosť naďalej plníme. Žiadame, aby svoju povinnosť plnila celá Európa, bez toho, aby udeľovala pochybné poučky,“ dodal šéf talianskej vlády.

Taliansko už skôr požiadalo Európsku úniu o pomoc s krízou okolo žiadateľov o azyl a navrhlo otvorenie prístavov iných krajín únie okolo Stredozemného mora pre zachránených migrantov. Podpory sa nedočkalo.

Väčšina migrantov prichádzajúcich v súčasnosti do Európy volí cestu zo severoafrických brehov cez Stredozemné more do Talianska. Podľa údajov týmto spôsobom do juhoeurópskej krajiny tento rok dorazilo už 93 360 migrantov.

Celkom sa Taliansko v súčasnosti v rôznych zariadeniach stará o 200 000 migran­tov. Podľa talianskeho ministerstva vnútra do krajiny teraz prichádzajú hlavne občania Nigérie, Bangladéša, Guiney, Pobrežia Slonoviny a Gambie. Ľudia utekajúci s vojnou zmietaných krajín, ako je Irak či Sýria, sú v menšine.