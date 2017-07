Medzi Rakúskom a Talianskom graduje napätie kvôli migrantom

Starosta ostrova dokonca ministra prirovnal k neonacistovi. Rím sa s Viedňou od začiatku mesiaca znovu háda kvôli hrozbe zavedenia kontrol na spoločnej hranici.

Pittella, člen talianskej vládnej Demokratickej strany (PD), vo štvrtok obvinil rakúskeho ministra zahraničia a predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastiana Kurza, že chce „Lampedusa premeniť na koncentračný tábor pre migrantov“.

Taliansky ostrov Lampedusa leží v Stredozemnom mori, zhruba na polceste medzi líbyjským pobrežím a Sicíliou a často sa stáva miestom, kde migranti po vyplávaní zo severoafrických brehov prvýkrát dostanú na európsku pôdu. „To nie je Európa, o ktorú sa usilujeme,“ dodal Pittella.

Predseda socialistickej frakcie v europarlamente svojím výrokom na adresu šéfa rakúskej diplomacie reagoval na rozhovor Kurza s jeho talianskym náprotivkom Angelinom Alfanom. Kurz v ňom trval na tom, aby Rím nepúšťal migrantov, ktorí sa dostanú zo severoafrických brehov na talianske ostrovy ďalej na európsku pevninu.

Pittellov výrok ostro kritizoval okrem iného predseda rakúskej poslaneckej delegácie v Európskom parlamente a člen kurzový ÖVP Othmar Karas. Výrok talianskeho politika označil za „nepochopiteľný úlet“, ktorý je navyše „úplne mimo“. Pittelu vyzval, aby sa Kurzovi ospravedlnil.

Samotný taliansky minister zahraničia Alfano Kurzovu výzvu označil za „nápad pre rakúsky predvolebný boj“. V Rakúsku sa 15. októbra budú konať predčasné parlamentné voľby. Jedným z hlavným rivalov Kurzových ľudovcov je pravicovo protiimigrantská Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorej sa podľa pozorovateľov snaží minister zahraničia svojou rétorikou odlákať voliča.

Talianski politici v posledných týždňoch už niekoľkokrát rakúskych kolegov obvinili, že si ich krajinu berú ako rukojemníkov v predvolebnom boji. Na začiatku júla rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil pohrozil, že krajina zavedie kontroly na hraničnom priechode v Brennerskom priesmyku, ak sa nespomalí príliv migrantov z Talianska. Kancelár Christian Kern síce jeho vyjadrenia neskôr zmiernil, minister vnútra Wolfgang Sobotka v utorok zopakoval, že Viedeň je pripravená uzavrieť hranice s Talianskom do 24 hodín.

„Takýto výrok by som čakal od nejakého neonacistu, nie od zástupcu členskej krajiny Európskej únie,“ komentoval výrok rakúskeho ministra zahraničia starosta Lampedusy Salvatore Martello. „Kurz zjavne netuší, ako je Lampedusa veľká. Zabúda, že tu žije 6 000 obyvateľov,“ do­dal.

Väčšina migrantov prichádzajúcich v súčasnosti do Európy volí cestu zo severoafrických brehov cez Stredozemné more do Talianska. Podľa údajov týmto spôsobom do juhoeurópskej krajiny tento rok dorazilo už 93 360 migrantov.

Celkom sa Taliansko v súčasnosti v rôznych zariadeniach stará o 200 000 migran­tov. Podľa talianskeho ministerstva vnútra do krajiny teraz prichádzajú hlavne občania Nigérie, Bangladéša, Guiney, Pobrežia Slonoviny a Gambie. Ľudia utekajúci s vojnou zmietaných krajín, ako je Irak či Sýria, sú v menšine.