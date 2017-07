Nová pýcha americkej flotily. USA zaradili služby loď novej generácie

Spojené štáty po rokoch meškania a nečakaného predraženia uviedli do služby lietadlovú loď USS Gerald Ford, ktorá je prvým zástupcom novej generácie nosičov lietadiel. Ceremónie sa zúčastnil aj prezident Donald Trump, ktorý plavidlo za 12,9 miliardy dolárov označil za nový symbol éry americkej moci.

„Každý sa dozvie, že Amerika prichádza, že Amerika silnie,“ povedal o Trump o plavidle, ktoré označil za „odkaz s výtlakom 100 000 ton“. Vojnovú loď označil za úžasnú a nádhernú.

„Táto loď je pre ostatných hlavne odstrašenie, vďaka ktorému nemusíme bojovať. Loď je tiež zárukou toho, že keď na boj dôjde, tak to vždy skončí tak, že vyhráme, vyhráme, vyhráme. Nikdy neprehráme,“ povedal Trump. Dodal, že v bitke Amerika nestojí o stret, ale o jasnú vojenskú prevahu. „Požadujeme víťazstvo a totálne víťazstvo mať budeme, verte mi,“ povedal.

Uvedenia do služby bola prítomná aj dcéra niekdajšieho amerického prezidenta Geralda Forda z rokov 1974–77 Susan Fordová Balesová, ktorá je patrónkou plavidla. Tá tiež vydala prvý slávnostný rozkaz. „Dôstojníci a posádka, zaujmite miesta na lodi a uveďte ju do života!“ uviedla v rozkaze, ktorým oficiálne vyslala plavidlo do námornej služby. „Nech Boh požehná a chráni túto vojnovú loď a všetkých, ktorí sa na nej budú plaviť,“ dodala.

Lietadlová loď USS Gerald R. Ford dala meno celej triede, ktorú bude tvoriť desať lodí. V súčasnej dobe je vo výstavbe plavidlo USS John F. Kennedy, ktoré by malo byť do služby zaradené v roku 2020, a v budúcom roku sa očakáva založenie kýlu jednotky USS Enterprise.

Budovanie lode USS Gerald R. Ford začalo v roku 2009, hotovo malo byť v roku 2015. Stavba sa o dva roky predĺžila a tiež oproti pôvodným plánom o zhruba 2,5 miliardy dolárov predražila. Nová lietadlová loď je tak vôbec najdrahším vojenským plavidlom v americkej histórii.

Loď teraz čaká v najbližších štyroch rokoch séria skúšok, ktoré budú stáť ďalších 780 miliónov dolárov, až potom bude plavidlo pripravené k operačnému nasadeniu.

Lietadlové lode od druhej svetovej vojny tvoria chrbticu amerického vojenského námorníctva. USA si v minulosti stanovili, že budú mať jedenásť bojaschopných lietadlových lodí. Tento cieľ je vďaka novej jednotke opäť splnený.

V roku 2012 námorníctvo deaktivovalo lietadlovú loď USS Enterprise (trieda Enterprise), ktorú tento rok vo februári formálne vyradilo. V službe naďalej zostáva všetkých desať lodí triedy Nimitz, z ktorých najstaršie slúžia od roku 1975, najmladšiu potom zaradili do flotily v roku 2009.