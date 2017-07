Demokrati aj republikáni sú zajedno, sankcie proti Rusku treba predĺžiť

Republikáni aj demokrati v oboch komorách amerického Kongresu sú toho názoru, že Rusko musí pykať za anexiu Krymu a zasahovanie do americkej predvolebnej kampane a sankcie proti Rusku treba predĺžiť.

Zákon, ktorý predĺženie sankcií umožňuje, už prešiel hornou komorou, Senátom, v Snemovni reprezentantov sa o ňom má hlasovať v utorok, no je takmer isté, že aj tam prejde.

Zákon by tak mohol vetovať už iba prezident Donald Trump, ktorý by tým však podľa analytikov vzbudil ešte väčšie podozrenie, že s ruským zasahovaním do americkej politiky má niečo spoločné.

„Takmer úplne jednotný Kongres je pripravený vyslať prezidentovi Putinovi jasný odkaz od amerického ľudu a od našich spojencov, a potrebujeme, aby nám prezident Trump pomohol tento odkaz doručiť,“ vyhlásil demokratický senátor Ben Cardin.

Podľa vodcu demokratickej menšiny v Senáte Chucka Schumera sú obe komory Kongresu pripravené vo veci sankcií „konať rýchlo a v obojstrannej zhode“ medzi republikánmi a demokratmi.

Zákon, ktorý už prešiel Senátom a v utorok sa dostane do Snemovne reprezentantov, predpokladá aj predĺženie sankcií proti Iránu a Severnej Kórei.