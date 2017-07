Sofia posiela zbrane do Sýrie

Azerbajdžanská letecká spoločnosť Silk Way Airlines (Hodvábna cesta) dodáva cez Balkán zbrane aj pre opozíciu v Sýrii. V bulharských novinách Trud o tom informovala na základe konkrétnych dokumentov Diľana Gajtandžijevová. Ide nielen o zbrane vyrobené na základe už neplatnej ruskej licencie, ale aj muníciu a výzbroj z bývalých socialistických krajín. Oficiálne je adresátom Irak alebo Pakistan.

V tejto súvislosti viaceré zdroje pripomínajú, že ešte v decembri 2016 hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová informovala: „Bulharsko sa aktívne podieľa na nelegálnom obchode so zbraňami na základe neplatných licencií ešte z čias ZSSR.“

„Zázračný“ obrat

Bulharské Vazovské strojárne (VMZ) patria medzi najväčších výrobcov zbraní. Ešte v roku 2014 im však hrozil bankrot pre nedostatok objednávok a dlhy v sume niekoľko miliónov dolárov. Vláda sa ich bezúspešne pokúšala predať, zatiaľ čo zamestnanci strojární štrajkovali pre meškajúce mzdy.

Vyrábali širokú paletu výrobkov. Počnúc protitankovými strelami až po muníciu do raketometov Grad. Obrat nastal v roku 2015, keď podnik začal predávať svoju produkciu americkým firmám Orbital ATK a Chemring. Stalo sa tak na základe programu Pentagonu týkajúceho sa neštandardnej výzbroje dodávanej spojencom USA vrátane tzv. umiernenej opozície v Sýrii cez Saudskú Arábiu.

Podľa Gajtandžijevovej výsledkom bol 400-percentný nárast odbytu v roku 2016. V tomto smere strojárňam „konkurovali“ aj ďalšie bulharské podniky. Napríklad Samel 90, Arsenal JSCo., ARMAR Corp., Arcus и Kintex.

Ešte v čase tzv. arabskej jari smerovali zbrane vyrobené v Bulharsku z prístavu Burgas do saudskoarabskej Džidy na lodiach Karina Danica a Marianne Danica, patriacich firme H. Folmer & Co (Fredericiagade 57, DK-1310, Copenhagen K Denmark). O aktivitách dánsko-amerického objednávateľa Orbital ATK pravidelne informoval aj turecký bloger Erik Isik.

Zbrane ako diplomatická pošta

Podľa najnovších zistení Gajtandžijevovej letecké zásielky na palube strojov Silk Way Airlines mali oficiálne diplomatické krytie, a teda nepodliehali kontrole. Podľa dostupných dokumentov oficiálne Saudská Arábia a vojenské firmy napojené na aktivity Pentagonu financovali nákup starých sovietskych zbraní v Srbsku, Rumunsku, Bosne, Česku, Bulharsku a ďalších krajinách východnej Európy pre vojenské štruktúry v Afganistane a Iraku. Medzi hlavné logistické centrá patril Azerbajdžan. Zbrane prepravovali na palubách civilných lietadiel s diplomatickým štatútom. Teda bez kontroly nákladu.

„V Bulharsku patril medzi hlavných dodávateľov strojársky podnik VMZ,“ informuje denník Trud s tým, že medzi hlavných klientov leteckej spoločnosti Silk Way Airlines patrilo americké velenie špeciálnych operácií USSOCOM.

Dodávky zbraní smerovali po trase Baku – Rjeka – Baku – Kábul. V skutočnosti však napríklad 122-milimetrové strely do komplexov Grad, určené oficiálne afganským policajtom, smerovali nie do Kábulu, ale do pakistanského Láhauru, hlavného mesta provincie Pandžáb.

Dve hodiny po pristátí už „odľahčené“ stroje leteli do Afganistanu. Dodávky do tejto krajiny zabezpečovala firma Alliant Techsystems Operations LLC, najväčší dodávateľ zbraní pre zahraničné armády a dcérska spoločnosť Orbital ATK. Zbrane objednané Saudskou Arábiou skončili v Džide a Rijáde a následne smerovali do Sýrie a Jemenu.

Štedrá „hodvábna cesta“

„Okrem Saudskej Arábie financovali dodávky aj Spojené arabské emiráty. Napríklad v apríli prepravila spoločnosť Silk Way Airlines z Burgasu do Abú Dabí asi 11 ton ručných granátov RG7 pre miestneho objednávateľa Al Tuff International Company LLC, úzko spolupracujúceho s Orbital ATK,“ tvrdí Diľana Gajtandžijevová.

Podľa jej zistení Rijád financoval aj dodávky zbraní do severného Sudánu a do Konga. V dokumentoch sa o. i. uvádza, že v roku 2015 prepravili z Burgasu na tureckú vojenskú základňu Incirlik zbrane určené pre povstalcov v severnej Sýrii, ako aj pre izraelskú vojenskú základňu Ovda.

V roku 2016 vyviezli zase zo Srbska a z Bulharska do Afganistanu 150 ton bieleho fosforu. „V Baku sa lietadlo zdržalo štyri hodiny. A práve v spomínanom roku Azerbajdžan obvinil Arménsko z použitia bieleho fosforu v konflikte o Náhorný Karabach,“ pripomína bulharská novinárka.

Podľa jej zistení v súčasnosti spoločnosť Silk Way Airlines, ktorej spoluvlastníkom je hlavne Azerbajdžan, blízke okolie prezidenta Alieva, dodáva zbrane sýrskym Kurdom. Nie je vylúčené, že sa zoznam adresátov rozšíri o ďalšie proamerické skupiny ozbrojencov, čo môže negatívne ovplyvniť vývoj v tomto regionálnom konflikte.