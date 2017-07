Ulica žiada od prezidenta Dudu veto

Státisíce demonštrantov počas víkendu od Dudu žiadali, aby nepodpísal balík zákonov podriaďujúcich súdnictvo vládnej moci.

Ak niekto bude chcieť slobodu narušiť, vy mladí ľudia by ste to nemali dopustiť. Aj keby vás mali všetkých pozatvárať, ja budem vždy s vami. bývalý poľský prezident Lech Walesa

Po tom, čo aj horná komora parlamentu v noci na sobotu schválila bez úprav kontroverzný zákon o reorganizácii najvyššieho súdu, poslednú z troch nových právnych noriem justičného balíčka, už iba prezident môže ochrániť nezávislosť poľských súdov. Na ústavný súd, ktorý si vládna mašinéria podriadila už krátko po predvlaňajších víťazných voľbách, sa totiž kritici sporných zákonov spoliehať nemôžu.

Dudov hovorca Krzysztof Lapinski počas víkendu povzbudil odporcov vlády, keď poznamenal, že prezident objavil v zákone nepresnosti, čo sa týka výberu predsedu najvyššieho súdu, ktoré si pri legislatívnom procese nevšimli zákonodarcovia. Na jednom mieste sa uvádza, že predseda sa vyberá z piatich kandidátov, inde sa však píše o troch kandidátoch.

„3xVETO“ žiadajú v Poznani demonštranti protestujúci proti vládnej reforme súdnictva. Autor: Reuters, Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewski

„Toto bude brať do úvahy pri rozhodovaní,“ uviedol podľa webu televízie TVN24 Lapinski. Duda má 21 dní na to, aby zákon podpísal. Na dnes má hlava štátu naplánovanú schôdzku s predsedníčkou najvyššieho súdu Malgorzatou Gersdorfovou.

Nový zákon dáva ministrovi spravodlivosti právomoc penzionovať sudcov najvyššieho súdu a samostatne rozhodnúť o obsadení ich miest. Najvyšší súd pritom v Poľsku rozhoduje o platnosti volieb. Kritici zmien preto poukazujú na to, že ak by sa voľby neskončili v prospech PiS, mohol by ich vládnou stranou obsadený najvyšší súd vyhlásiť za neplatné.

Andrzej Duda sa v pondelok stretne s predsedom Najvyššieho súdu a predsedom rady sudcov. Aby reforma najvyššieho súdu a súdnej rady vstúpila do platnosti, chýba už len podpis prezidenta, ktorý je bývalým členom vládnej strany PiS. V minulosti už Duda podpísal napríklad sporný zákon o reforme ústavného súdu. Na pondelkovej schôdzke chce dať Duda predsedníčke najvyššieho súdu Malgorzate Gersdorfovej a predsedovi národnej sudcovskej rady Dariuszovi Zawistowskému možnosť vyjadriť svoje argumenty, uviedla prezidentská kancelária.

Oba víkendové dni v desiatkach poľských miest pokračovali masové demonštrácie. V hlavnom meste včera večer vyvrcholili pred prezidentským palácom, kde hlavným heslom bolo „Trikrát veto“. Demonštranti tým prezidentovi dali najavo, že im nestačí, ak sa rozhodne nepodpísať iba zákon o najvyššom súde, čo ako zvažovanú možnosť naznačil už minulý týždeň, ale že trvajú na vetovaní aj zvyšných dvoch zákonov.

Vo Varšave sa protestovalo už aj v noci na sobotu, keď davy skandovali na adresu senátorov PiS: „Zradcovia, zradcovia!“ Demonštranti dočasne zablokovali výjazd zo Senátu, aby zákonodarcovia za PiS nemohli odísť. K protestujúcim vyšli opoziční senátori a poďakovali ľuďom za podporu. „Robili sme, čo sme mohli,“ povedali podľa Gazety Wyborczej.

Poľský exrezident Lech Walesa varoval, že demokratické pokroky dosiahnuté od skončenia komunizmu budú zničené, ak dôjde ku kontroverzným reformám právneho systému.

Do protestov sa v sobotu zapojil aj bývalý poľský prezident Lech Walesa, ktorý vyzval Poliakov, aby bojovali za zachovanie deľby moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. „Naša generácia vo veľmi ťažkej situácii doviedla Poľsko k slobode. Táto sloboda je založená na rozdelení moci. To je tá najdôležitejšia vec, akú sme dosiahli. Ak niekto bude chcieť tento výdobytok narušiť, vy mladí ľudia by ste to nemali dopustiť. Aj keby vás mali všetkých pozatvárať, ja budem vždy s vami,“ povedal Walesa v Gdansku, kde v roku 1980 založil Solidaritu, slobodné odbory, ktoré o deväť rokov neskôr doviedli Poľsko k pádu komunistického režimu.

Podľa prieskumu pre televíziu TVN až 55 percent opýtaných si želá, aby prezident zmeny v justícii vetoval, iba 29 percent je za to, aby ich podpísal.