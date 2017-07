Poľský prezident Duda sa postavil proti vláde, bude vetovať kontroverzný zákon

Prezident to oznámil pred televíznymi kamerami, krátko pred schôdzkou s predsedníčkou najvyššieho súdu. Proti novým zákonom v Poľsku demonštrovali v posledných dňoch tisíce ľudí.

„V programe PiS nebola žiadna zmienka o kontrole nad najvyšším súdom, ani o tom, že generálny prokurátor bude rozhodovať o tom, kto bude sudcom, a kto nie,“ povedal Duda, ktorý sám z PiS vzišiel. Generálnym prokurátorom je v Poľsku z titulu svojej funkcie minister spravodlivosti.

Prezident tiež povedal, že poľská justícia potrebuje nápravu a že je veľmi zlé, ak sa sudcovia považujú za najdôležitejšiu kastu. Zmeny je ale nutné uskutočňovať tak, aby nenastal rozkol v spoločnosti a aby sa ľudia nebáli svojho štátu, povedal. Oba zákony je podľa neho nutné upraviť tak, aby sa stali prijateľnými. „Dúfam, že sa zákony podarí pripraviť v priebehu dvoch mesiacov,“ povedal.

PiS má v oboch komorách poľského parlamentu väčšinu. Strana tvrdila, že poľská justícia potrebuje očistu, akú od pádu komunizmu nezažila, a že súdna reforma má ľuďom vrátiť spravodlivosť. Kritici ale poukazovali na to, že sporné zákony zaistí parlamentnej väčšine a vláde premiérky Beaty Szydlovej moc nad súdmi, a prakticky tak zruší deľbu moci, ktorá je základom demokracie. To by podľa nich umožnilo predsedovi PiS Jaroslawovi Kaczyńskému nastoliť v Poľsku autoritársky režim.