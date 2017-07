Trump podľa médií zvažuje výmenu ministra spravodlivosti

Americký prezident Donald Trump v okruhu svojich poradcov rieši možnosť odchodu ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa, ktorého hlava USA v nedávnom rozhovore kritizovala. Na svojom webe to napísal denník The Washington Post.

Denník dodal, že niektorí Trumpovi dôverníci už dokonca hľadajú kandidáta, ktorý by sa v prípade Sessionsovho odchodu, či už v prípade rezignácie, alebo odvolania, mohol uvoľneného postu ujať.

Zdroje citované denníkom The Washington Post tvrdia, že otázka Sessionsova osudu je aktuálna v posledných dňoch, kedy Trump opakovane a často verejne vyjadruje pocit zmaru nad ministrom spravodlivosti, ktorý je zároveň aj najvyšším žalobcom.

Sessions ako kľúč k odvolaniu Muellera

Niektorí Trumpovi spolupracovníci vnímajú zvažovaný odchod Sessionsa ako možnú súčasť stratégie k odvolaniu zvláštneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý rozpletá kauzu ruskej úlohy počas minuloročných prezidentských volieb v USA.

Mueller sa venuje aj väzbám Trumpovho štábu a jeho rodiny s Moskvou, taký smer vyšetrovania prezident tvrdo kritizuje a označuje to za hon na čarodejnice.

Trump pred týždňom v rozhovore pre The New York Times vyhlásil, že keby vedel, že sa Sessions vzdá formálneho dohľadu nad vyšetrovaním ruskej kauzy, vybral by si na tento vládny post niekoho iného.

Biely dom síce následne uisťoval, že Trump Sessionsovi stále dôveruje a ani sa nehodlá zbaviť Muellera, ale prezident odvtedy opakovane ministrovi spravodlivosti jeho počínanie vyčíta.

Napríklad v pondelok si na twitteri Trump položil otázku, prečo Sessions, ktorého označil za obkľúčeného a pod tlakom, nevenuje pozornosť „zločinom a ruským väzbám klamárke Hillary (Clintonovej)“.

Zakryť ruské vplyvy za každú cenu?

Sessions, ktorý patril k Trumpovým obľúbencom, upadol do nemilosti, keď sa v marci kvôli možnému konfliktu záujmov zriekol akejkoľvek účasti na vyšetrovaní možného ruského zasahovania do volieb.

Sessionsove právomoci tak v tejto kauze formálne prevzal jeho námestník Rod Rosenstein, ktorý k Trumpovej nevôli menoval Muellera zvláštnym vyšetrovateľom.

Hoci Trump tvrdí, že Muellera odvolať nechce, médiá špekulujú o opaku. Vyšetrovateľa síce podľa The Washington Post nemôže odvolať priamo, môže ale nariadiť Rosensteina, aby tak urobil.

Ak by Rosenstein odmietol prezidentovi vyhovieť a namiesto toho rezignoval, môže Trump po Sessionsovom odvolaní vymenovať úradujúceho ministra spravodlivosti, ktorý prezidentov príkaz splní.