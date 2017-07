Čína posilňuje obranu hranice s KĽDR, stavia bunkre pre civilistov

Čína sa pripravuje na možné vystupňovanie krízy na Kórejskom polostrove, posilňuje obranu spoločnej hranice s KĽDR, zriadila novú pohraničnú jednotku a stavia bunkre pre civilistov. Uviedol to denník The Wall Street Journal (WSJ).

Čína zvyšuje obranné opatrenia pozdĺž hranice s KĽDR už od prvého jadrového testu Pchjongjangu z roku 2006. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iného výstavbu plotu na určitých úsekoch hranice a posilnenie hliadok.

Podľa internetových stránok čínskej vlády a armády, rovnako ako podľa vyjadrenia čínskych a zahraničných expertov, ale Peking v posledných mesiacoch podnikol celý rad ďalších krokov. Tieto zmeny prichádzajú v čase, keď americký prezident Donald Trump opakovane varoval, že zvažuje vojenskú akciu s cieľom zastaviť severokórejský jadrový zbrojný program, konštatoval WSJ.

Čína sleduje spoločnú hranicu

K novým opatreniam zo strany Číny patrí nepretržité sledovanie hornatej hranice medzi oboma krajinami prostredníctvom kamier a bezpilotných lietadiel či budovanie bunkrov na ochranu proti jadrovým a chemickým zbraniam. Čína tiež reorganizovala armádne zložky na severovýchode krajiny a v poslednej dobe uskutočnila v tomto regióne niekoľko vojenských cvičení. Zúčastnili sa ich špeciálne, výsadkové a ďalšie jednotky, ktoré by podľa expertov v prípade krízy mohli byť vyslané do Severnej Kórey.

Experti uvádzajú, že zmeny v čínskej armáde sú súčasťou celoštátnej vojenskej reformy začatej v minulom roku, v oblasti pri hraniciach sa ale sústreďujú predovšetkým na prípadné riešenie severokórejskej krízy. Čínu dlhodobo znepokojuje priepustnosť takmer 1 300 kilometrov dlhej spoločnej hranice so Severnou Kóreou. Peking sa tiež obáva, že prípadný vojenský konflikt na Kórejskom polostrove či nepokoje by sa mohli rozšíriť cez túto hranicu do Číny.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia v pondelok zopakoval, že „kríza na Kórejskom polostrove by sa nemala riešiť vojenskými prostriedkami“.