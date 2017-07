Americká tínedžerka odvysielala naživo haváriu, pri ktorej zomrela jej sestra

Havária sa stala asi 120 kilometrov na sever od kalifornského Fresna. Osemnásťročná Obdulia Sanchez práve vysielala naživo na svoj instagramový profil, keď v jednej chvíli nezvládla zákrutu a havarovala s autom na poli. Jej štrnásťročná sestra Jacqueline, ktorá sedela na zadnom sedadle a nebola pripútaná, z auta vyletela a bola na mieste mŕtva.

Livestream sa ale neprerušil, a tak na jeho zázname, ktorý medzitým niekto zverejnil aj na Facebooku, vidno aj záver tragédie. Šoférka sa po havárii skláňa nad svojou mŕtvou sestrou, pokúša sa ňou triasť a hovorí, že je jej to ľúto. „Toto je to posledné, čo som chcela, aby sa stalo, rozumieš? Odpočívaj v pokoji, drahá. Ak to neprežiješ, tak je mi to tak strašne ľúto,“ hovorí svojej mŕtvej sestre. Neskôr nahlas rozmýšľa, že za toto strávi asi celý život vo väzení, ale dodáva, že je jej to jedno.

POZOR: ZÁBERY HAVÁRIE, KTORÉ NIE SÚ VHODNÉ PRE CITLIVEJŠIE POVAHY.

Páchateľku nehody zatkla polícia a už v stredu by mala prvý raz predstúpiť pred súd. V aute bola na druhom zadnom sedadle aj ďalšia 14-ročná pasažierka, ktorá pri nehode utrpela zranenia nohy. Obe dievčatá na zadných sedadlách boli nepripútané, šoférka naopak pripútaná bola.

Médiá sa skontaktovali aj s otcom Obdulie Sanchez Nicandrom, ktorý sa snažil zvaliť vinu na dcérine komplikované detstvo. „Bola to nehoda. Stalo sa to takto. Bohvie prečo. Myslím si, že vie, že spravila zlú vec,“ povedal otec šoférky.

Podobná tragédia sa stala pred dvoma týždňami aj v Českej republike, kde pri havárii prenášanej naživo na internete zahynula šoférka a jej spolujazdkyňa utrpela vážne zranenia.