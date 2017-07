Americké sankcie na vlastnú päsť?

Sankcie majú byť odvetou za to, že sa Rusko podľa viacerých amerických tajných služieb snažilo ovplyvniť minuloročné prezidentské voľby. A samozrejme aj za to, že Moskva podporuje separatistov na východe Ukrajiny, kde sa konflikt v posledných dňoch opäť viac rozhorel.

Z EÚ však znie kritika sankcií. Môžu totiž zasiahnuť do obchodných vzťahov európskych spoločností s ruskými. Najmä v oblasti energetických projektov. V tejto súvislosti sa spomína hlavne kontroverzný plynovod Nord Stream 2. Projekt obchádza Ukrajinu a jeho súčasťou sú aj spoločnosti z Nemecka, Rakúska, Holandska či Francúzska. Nord Stream 2 kritizujú viaceré východoeurópske krajiny vrátane Slovenska.

"Zasahujú naše záujmy, čo sa týka energetickej nezávislosti a bezpečnosti,“ vyhlásil na adresu sankcií hlavný hovorca Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas. Podľa spravodajskej stránky Euractiv by americké opatrenia mohli mať dosah na osem energetických projektov, do ktorých sú zapojené európske a ruské firmy.

Európsky obchod v pozore

Diplomati únie do poslednej chvíle lobovali v americkom Kongrese, aby prípadne dosah opatrení na EÚ zmiernili. Presadili tak do legislatívy zmenu, že sankcie sa budú týkať len projektov v ktorých je aspoň 33-percentná ruská účasť. Pôvodný návrh bol podľa Euractivu 10 percent. Európske spoločnosti sa však sťažujú aj na to, že sankcie proti nim by vraj pomohli americkým firmám pri vývoze skvapalneného plynu na starý kontinent.

Ešte pred zmenami, ktoré si Európa v legislatíve vylobovala, webový portál Politico informoval, že EK rieši možné protiopatrenia. Brusel by mohol žiadať od Washingtonu, aby verejne sľúbil, že sa sankcie nedotknú európskych firiem. Tak to bolo aj v roku 2014, keď s opatreniami proti Rusku začala vláda Baracka Obamu. Druhou možnosťou je nerešpektovanie legislatívy s poukázaním na to, že nemá dosah mimo územia USA. A po tretie sa môže EK obrátiť na Svetovú obchodnú organizáciu. "Ak Európska únia tvrdí, že americké sankcie narúšajú jednotu, tak je to, samozrejme, svojím spôsobom ironické. Stačí sa pozrieť na pozície rôznych štátov EÚ, čo sa týka európskej energetickej bezpečnosti,“ reagoval pre Pravdu Sijbren de Jong z Haagskeho centra pre strategické štúdie. "Špeciálnym príkladom je Nord Stream 2. Keď hovoríme o jednote, tak sa na ňu najprv sústreďme na vnútornej úrovni EÚ, kde nám chýba,“ pripomenul odborník.

Trump najskôr nové sankcie odmietal

Podľa experta majú USA viacero dôvodov, prečo chcú zaviesť ďalšie sankcie. "Niektoré sú vnútropolitické. Existovali obavy, že Trump zruší sankcie proti Rusku. Na základe novej legislatívy to nebude môcť urobiť svojvoľne. Ale na americkej strane sú aj iné dôvody na sankcie. Hackerský útok na Demokratický národný výbor bol tvrdý zásah do amerického demokratického systému,“ povedal de Jong.

"Je pravda, že sankcie môžu mať vplyv na európske spoločnosti. Opatrenia však nie sú automatické. Bude na rozhodnutí amerického prezidenta, či ich uplatní. Vláda Bieleho domu sa rozhodne, či uvalí sankcie napríklad na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na stavbe a financovaní plynovodu Nord Stream 2. Sankcie tak zvyšujú riziko zapojenia sa do projektov s účasťou Ruska. Spoločnosti sa budú musieť zamyslieť nad tým, nakoľko si cenia to, že sú súčasťou amerického finančného systému. V porovnaní s tým, čo môžu získať zo spolupráce s Ruskom,“ vysvetlil de Jong.

Trump najprv nové sankcie odmietal. Zjavne neverí, že by sa Rusko snažilo ovplyvniť prezidentské voľby, ktoré vyhral. Drvivá väčšina Kongresu je však za zavedenie ďalších opatrení. Biely dom preto legislatívu asi nebude vetovať.