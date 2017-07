Zomrela manželka legendárneho speváka Franka Sinatru

Rodáčka z Bosworthu v Missouri naposledy vydýchla vo svojom dome v kalifornskom Rancho Mirage v kruhu rodiny a priateľov, informoval riaditeľ Detského centra Barbary Sinatrovej John Thoresen. Sinatrová zomrela prirodzenou smrťou a zanechala po sebe syna Roberta Olivera Marxa a vnučku Carinu Blakeley Marxovú.

Barbara Sinatrová, rodená Blakelyová, sa narodila 10. marca 1927. Pracovala ako modelka a revuálna tanečnica v Las Vegas, neskôr sa začala venovať práci v prospech týraných detí. So Sinatrom tvorila pár od roku 1973, keď pre neho odišla od manžela, komika Zeppa Marxa. Za speváka sa vydala o tri roky neskôr, keď mala 49 a on 60. Pre neho to bolo štvrté manželstvo, pre ňu tretie. Dvojica bola spolu až do spevákovej smrti v roku 1998, pričom pre oboch to bolo ich najdlhšie manželstvo.

V roku 1986 spolu so Sinatrom založili spomínané centrum v Rancho Mirage, ktoré poskytuje terapiu a ďalšie formy podpory mladým obetiam fyzického, sexuálneho a citového zneužívania. Odvtedy centrum pomohlo viac ako 20-tisíc tamojším deťom a prostredníctvom videí ďalším stotisícom po celom svete, tvrdí Thoresen. Sinatrová sa však už pred jeho založením venovala charite v prospech detí.