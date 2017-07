Merkelovej konzervatívci vedú v prieskume o 18 percentuálnych bodov

Pred druhými sociálnymi demokratmi má podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky pre magazín Stern a televíziu RTL náskok 18 percentuál­nych bodov.

CDU/CSU, ktorá sa usiluje už o štvrté víťazstvo v parlamentných voľbách v rade, by dalo hlas 40 percent Nemcov, zatiaľ čo SPD len 22. Konzervatívna únia by tak septembrové hlasovanie mohla vyhrať ešte s väčším rozdielom ako pred štyrmi rokmi, keď dostala 41,5 percenta hlasov, zatiaľ čo sociálni demokrati 25,7 percenta.

O tom, že si voliči prajú zotrvanie Merkelovej vo funkcii, svedčí aj porovnanie jej preferencií s vyzývateľom z radov sociálnej demokracie Martinom Schulzom. Ak by Nemci volili kancelára priamo, dalo by Merkelovej hlas 52 percent z nich, zatiaľ čo Schulzovi len 23 percent. Ešte vo februári pritom Schulz v tomto porovnaní dokázal Merkelovej konkurovať.

Okrem strán súčasnej vládnej koalície by sa do Spolkového snemu mali dostať tiež Ľavica s deviatimi percentami, slobodní demokrati (FDP) a Zelení s ôsmimi a Alternatíva pre Nemecko (AFD) so siedmimi percentami.

Väčšinovú vládu by v prípade volebného výsledku, aký predpokladá prieskum, mohla CDU/CSU zostaviť s SPD, ale aj s FDP alebo Zelenými. V ďalších prieskumoch verejnej mienky z poslednej doby sa náskok CDU/CSU nad SPD pohyboval medzi 12,5 a 16 percentuál­nymi bodmi.