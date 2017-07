Švédska opozícia chce pre škandál s Čechmi hlasovanie o nedôvere

Vodcovia štyroch opozičných strán združených v koalícii zvanej Aliancia na dnešnej tlačovej konferencii oznámili, že vyvolajú hlasovanie o nedôvere ministrom obrany Petrovi Hultqvistovi, ministrovi vnútra Andersovi Ygemanovi a ministerke infraštruktúry Anne Johanssonovej.

„Niekoľko ministrov zanedbalo svoje povinnosti. Za to musia niesť následky,“ povedala líderka Strany stredu Annie Lööfová.

Podľa agentúry Reuters by opozícia mohla s hlasovaním o nedôvere uspieť; sociálni demokrati a Strana zelených, ktorí tvoria menšinovú vládu, majú v 349-člennom parlamente len 138 poslancov. Aliancia má spolu 140 zákonodarcov a ďalších 47 poslancov majú nacionalistickí Švédski demokrati, ktorí už uviedli, že iniciatívu Aliancia podporia.

Škandál je z roku 2015, na verejnosť sa však dostal až teraz. V utorok ministri vypovedali pred parlamentnými výbormi, kde predovšetkým vysvetľovali, kedy sa o bezpečnostnom pochybení švédskej dopravnej správy Transportstyrelsen dozvedeli a prečo informácie neboli zverejnené skôr.

Minulý týždeň médiá zverejnili informácie, podľa ktorých si švédska dopravná správa Transportstyrelsen v roku 2015 objednala od IBM údržbu počítačových sietí. Pri odovzdaní systémov však švédsky úrad nedodržal bezpečnostné postupy, takže trojica českých technikov IBM mala aj bez príslušnej bezpečnostnej previerky možnosť prístupu k všetkým uloženým dátam dopravnej správy vrátane tajných databáz. Jedna z databáz zhromažďovala kriminálne záznamy, druhú tvoril zoznam podozrivých, ktorí v mnohých prípadoch ešte nevedeli, že sú predmetom vyšetrovania. Známky toho, že by sa tajné informácie dostali mimo okruh tých, ktorí k nim mali prístup, zatiaľ zistené neboli . Bezpečnostné experti teraz také zlyhanie kritizujú a tvrdia, že vďaka prístupu do databáz technici mohli, ak by chceli, všetky dáta ľubovoľne meniť či mazať. Poukazujú tiež na to, že záujem o uložené údaje by mohol mať organizovaný zločin a tiež cudzie štáty.

Okrem Čechov získali prístup do citlivých častí švédskych sietí aj srbskí počítačoví správcovia. Tí mohli cez zabezpečenú švédsku vládnu sieť sledovať komunikáciu medzi dopravnou správou a 34 ďalšími švédskymi vládnymi agentúrami.